В МЧС прокомментировали пожары на берегу Казанки и в центре Казани

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в районе 12.00 часов в Казани были зафиксированы два возгорания. Видеозаписи происшествий появились в социальных сетях.

Первый инцидент произошел на берегу реки Казанки напротив дома №48 по улице Гаврилова, где загорелся камыш. Для ликвидации отрытого горения были привлечены пожарные расчеты ПСЧ-3 и СПСЧ-48 на двух автоцистернах. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К счастью, обошлось без пострадавших.

Второй случай зафиксирован по адресу: улица Хади Атласи, дом 4, где произошло возгорание заброшенных надворных построек. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причины случившегося устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Информация о пострадавших и погибших также не поступала.

В настоящее время оба возгорания полностью ликвидированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ

Матвей Гавриков