«Крылья Советов» и «Рубин» завершили матч вничью

Фото: Динар Фатыхов

Самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» завершили матч чемпионата России со счетом 1:1.

На 16-й минуте встречи нападающий хозяев Иван Сергеев открыл счет, выведя «Крылья Советов» вперед. Преимущество самарской команды продержалось до концовки матча. На 84-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко получил красную карточку за фол последней надежды. Несмотря на численное меньшинство, гости сумели воспользоваться своим моментом. На 88-й минуте полузащитник Валентин Вада реализовал пенальти, сравняв счет — 1:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После 23 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин», имея 33 очка, располагается на 8-й строчке. Лидером турнира является «Краснодар», в активе которого 49 очков.



Матвей Гавриков