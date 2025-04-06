Проректор КФУ Данис Нургалиев: «Мы ищем нефть тем методом, который я придумал, когда был студентом»

Фото: Регина Халиуллина

Одни дети любят разбрасывать камни, а другие — собирать. Из собирателей камней нередко вырастают геологи. Сегодня, в первое воскресенье апреля, в России отмечается профессиональный праздник тех, кто занимается изучением недр Земли, — День геолога. Не только о тайнах нашей планеты, но и о том, насколько, с геологической точки зрения, освоены Марс и Луна и когда на других космических телах начнут добывать полезные ископаемые, рассказал проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, доктор геолого-минералогических наук, профессор Данис Нургалиев.

Как магнитное поле помогает найти залежи нефти

— Данис Карлович, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать геологом? Что привлекло в этой профессии?

— Когда я был маленьким, в нашем селе Татышлы в Башкирии, где я жил, геофизики проводили сейсмические исследования. Нам с друзьями было интересно узнать, что они делают, и мы часто наблюдали за их работой. Мысли о том, чтобы стать геологом, у меня тогда не было, хотя я с детства любил собирать и изучать камни, искать что-нибудь в земле. После школы я приехал поступать на мехмат Казанского университета и случайно узнал, что в вузе есть геологический факультет, на котором готовят геофизиков. Я спросил: «А кто такие геофизики?» Мне объяснили, что это физики, которые работают на свежем воздухе. И я решил, что мне именно это и нужно. Прошло уже 52 года, с тех пор я ни разу не пожалел, что выбрал геофизику.

— Вы окончили Казанский университет в 1978 году по специальности «геолог-геофизик». Чему были посвящены ваши первые научные исследования?

— Студентом я проходил практику на полуострове Мангашлык в Казахстане. Мы делали аэромагнитную съемку для изучения структуры осадочного чехла с целью поиска нефти. И мне стало интересно, а можно ли магнитное поле использовать для прямых поисков нефти? Такая мысль возникла, потому что я увидел несколько скважин, в которых участками были достаточно сильномагнитные осадочные породы и совершенно не магнитные. Я стал думать о том, может ли нефть влиять на магнитные свойства. Прочитал работы по минералогии пород из урановых месторождений, образовавшихся на месте разрушенных нефтяных залежей. Взял коллекции битуминозных пород на кафедре нефти, измерял их магнитные свойства. Это работало, я даже отправил свое исследование на конкурс. На 4-м курсе моя курсовая работа была посвящена поиску нефти магнитным методом. После этого некоторое время я развивал эту тему и даже сделал интересное обоснование метода. Затем я начал проводить исследования в области палеомагнетизма и работы по нефти забросил, даже передал все материалы своему другу. В то время было престижно заниматься фундаментальными исследованиями.

Действительно, палеомагнетизм — это было глобально, фантастично. Вариации магнитного поля 250 миллионов лет назад. Круто! Когда я стал проректором по научной деятельности университета, то вернулся к теме своей курсовой работы. Мы пошли дальше и стали изучать изменения магнитного поля для поисков залежей нефти, то есть использовать тот метод, который я придумал, когда был студентом.

«Геологию невозможно представить без компьютерного моделирования, искусственного интеллекта и суперсовременных приборов»

— Какими научными проблемами вы занимаетесь сейчас?

— Я исследую вариации магнитного поля в древности, космическую пыль, метеориты, природу глобальных вымираний в истории Земли, донные отложения современных озер, процессы формирования и разрушения нефтегазовых залежей, геодинамические процессы нефтегазоносных территорий, повышение нефтеотдачи пластов, методы добычи нефти и многое другое.

— Сейчас геологи не ходят с молотком по тайге в поисках полезных ископаемых. Какие современные технологии используют представители этой профессии?

— Геологию сегодня невозможно представить без компьютерного моделирования, искусственного интеллекта и суперсовременных приборов, о которых и мечтать было нельзя лет 20-30 тому назад. Искусственный интеллект заменяет человека в рутинной работе, такой, как анализ скважинных, полевых, геофизических, сейсмических данных, обрабатывая гигантские объемы информации.

Хочу отметить, что геология — это не только поиск, разведка и добыча полезных ископаемых. Эта наука изучает нашу планету в целом: ее атмосферу, гидросферу, литосферу, глубинные слои. Процессы, происходящие в них, очень сильно влияют на жизнь человечества. Самый простой пример — оползни, наводнения, землетрясения, цунами, извержения вулканов.

Геологи занимаются не только настоящим, но и далеким прошлым Земли, чтобы понять, что ждет нашу планету в будущем. Например, сейчас много говорят о глобальном потеплении, которое обусловлено накоплением углекислого и других парниковых газов в атмосфере. Конечно, потепление трудно почувствовать сегодня, но мы видим, что климат стал нестабильным. В прошлом Земли периоды потепления уже были, и если понять, как планета реагировала на резкие перемены климата в разные геологические эпохи, то можно спрогнозировать, что будет происходить в дальнейшем.

В истории Земли несколько раз случались катастрофы, которые приводили к гибели всего живого. Изучив их сценарии, можно понять, ждет ли человечество что-то подобное в будущем. Напомню, было пять массовых вымираний, когда биосфера Земли почти полностью, процентов на 80-90, исчезала. Эти процессы были обусловлены разными причинами — глобальным вулканизмом, падением гигантских метеоритов, глобальным потеплением и массой других вещей.

«В нашем веке человечество будет заниматься добычей полезных ископаемых на планетах Солнечной системы и их спутниках»

— Скоро ли человечество будет добывать полезные ископаемые на других планетах?

— Геологи хорошо изучили Марс. Есть его геологическая карта, есть достаточно подробная стратиграфия Красной планеты. Существуют геологическая и литологическая карты Луны. В ХХI столетии человечество будет активно осваивать планеты Солнечной системы и их спутники. Мы будем заниматься поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых, а наши потомки станут жить на этих планетах и производить там кислород. Думаю, появится возможность, хотя бы частично, восстановить атмосферу на Марсе. Что касается полезных ископаемых, то их в основном будут использовать для обустройства планет, на которых их станут добывать. Самые редкие, возможно, начнут доставлять на Землю. Нам еще предстоит построить такие космические аппараты, которые смогут транспортировать на другие планеты воду, необходимые для жизни материалы и доставлять оттуда полезные ресурсы.

— В марте британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds был опубликован предметный рейтинг вузов мира. КФУ занимает 35-ю позицию рейтинга QS по направлению «Нефтегазовое дело». В чем секрет такого успеха?

— У нас работает отличная междисциплинарная команда ученых, которая тесно взаимодействует с бизнесом, результатом такого взаимодействия является быстрое внедрение научных разработок в практику. Мы работаем с компаниями в плане подготовки студентов, а также занимаемся переподготовкой и повышением квалификации специалистов нефтегазовых компаний. Это колоссально повышает нашу узнаваемость в России и в мире.