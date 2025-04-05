Рублев уступил Рууду в полуфинале выставочного турнира UTS Nimes

Фото: Динар Фатыхов

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) норвежцу Касперу Рууду. Матч завершился со счетом 2-3 в пользу соперника. Соревнования проходят в городе Ним (Франция) в уникальной локации — древнеримском амфитеатре.

Этот турнир стал первым для Рублева под руководством нового наставника — бывшей первой ракетки мира Марата Сафина, который недавно вошел в тренерский штаб россиянина.

Напомним, что Даниил Медведев и Андрей Рублев играют в одной команде вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана и Каролин Гарсия из Франции.



Матвей Гавриков