В Татарстане заработает система оповещения о воздушных угрозах через домофоны

Фото: Мария Зверева

В Татарстане разработали новую систему оповещения о возможных воздушных атаках с использованием домофонов. Проект соответствующего регламента в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

При получении информации об угрозе воздушного нападения единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) уведомит органы местного самоуправления. После подтверждения угрозы будет задействован спецпрограммный комплекс, который дистанционно откроет двери подъездов и начнет оповещение через домофоны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщение будет звучать трижды с интервалом до пяти минут и будет содержать текст: «Внимание! Угроза воздушного нападения! Двери открыты!». Это позволит жителям быстро среагировать и укрыться в безопасных местах.

Напомним, что президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов ранее предложил оснастить не менее 75% многоквартирных домов республики современными цифровыми домофонами, способными оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая угрозы атаки БПЛА.

Анастасия Фартыгина