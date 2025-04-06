В Татарстане заработает система оповещения о воздушных угрозах через домофоны
В Татарстане разработали новую систему оповещения о возможных воздушных атаках с использованием домофонов. Проект соответствующего регламента в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
При получении информации об угрозе воздушного нападения единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) уведомит органы местного самоуправления. После подтверждения угрозы будет задействован спецпрограммный комплекс, который дистанционно откроет двери подъездов и начнет оповещение через домофоны.
Сообщение будет звучать трижды с интервалом до пяти минут и будет содержать текст: «Внимание! Угроза воздушного нападения! Двери открыты!». Это позволит жителям быстро среагировать и укрыться в безопасных местах.
Напомним, что президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов ранее предложил оснастить не менее 75% многоквартирных домов республики современными цифровыми домофонами, способными оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая угрозы атаки БПЛА.
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