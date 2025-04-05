На приобретение прав проката фильмов в Татарстане направили 2,7 млн рублей

Исполнитель гарантирует предоставление копий более 30 российских и зарубежных картин

Фото: Максим Платонов

На услуги по предоставлению прав проката и публичного показа фильмов на территории Татарстана направили 2,7 млн рублей. Заказчиком выступает «Татаркино». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.



Исполнитель гарантирует предоставление копий картин в DCP — специальном формате видео, используемом для воспроизведения цифровых кинокопий в коммерческих кинотеатрах. Речь идет о лентах российского и зарубежного производства. Права предоставляются на срок до 31 октября текущего года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Исполнитель гарантирует приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на фильмы и передачу прав проката заказчику в соответствии с условиями, изложенными в Гражданском кодексе Российской Федерации, — уточняется в документе.

В перечне указано более 30 фильмов. В их числе — «Финист. Первый богатырь», «Холоп. Великолепный век», «Домовенок Кузя», «Иван Царевич и Серый Волк 6», «Великая», «Елки 11», «Один день в Стамбуле».



Напомним, в 2024 году объем российского рынка кинопроката вырос на 19%, достигнув 46,4 млрд рублей. Доля российских фильмов в кинопрокате составляет 78%. В прошлом году сразу восемь отечественных картин стали «миллиардниками».



Галия Гарифуллина