На приобретение прав проката фильмов в Татарстане направили 2,7 млн рублей
Исполнитель гарантирует предоставление копий более 30 российских и зарубежных картин
На услуги по предоставлению прав проката и публичного показа фильмов на территории Татарстана направили 2,7 млн рублей. Заказчиком выступает «Татаркино». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнитель гарантирует предоставление копий картин в DCP — специальном формате видео, используемом для воспроизведения цифровых кинокопий в коммерческих кинотеатрах. Речь идет о лентах российского и зарубежного производства. Права предоставляются на срок до 31 октября текущего года.
— Исполнитель гарантирует приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на фильмы и передачу прав проката заказчику в соответствии с условиями, изложенными в Гражданском кодексе Российской Федерации, — уточняется в документе.
В перечне указано более 30 фильмов. В их числе — «Финист. Первый богатырь», «Холоп. Великолепный век», «Домовенок Кузя», «Иван Царевич и Серый Волк 6», «Великая», «Елки 11», «Один день в Стамбуле».
Напомним, в 2024 году объем российского рынка кинопроката вырос на 19%, достигнув 46,4 млрд рублей. Доля российских фильмов в кинопрокате составляет 78%. В прошлом году сразу восемь отечественных картин стали «миллиардниками».
Справка
*DCP (Digital Cinema Package) — цифровая технология, разработанная консорциумом ведущих мировых киностудий DCI (Digital Cinema Initiatives) для распространения и показа кинокартин в кинотеатрах.
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