«Будем действовать в соответствии с законом»: в России началась блокировка Telegram

В минувшую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram, а уже сегодня был запущен процесс ограничения доступа к мессенджеру. С 12 часов дня российские пользователи начали жаловаться на то, что они не могут воспользоваться ни мобильной, ни десктопной версиями мессенджера, помимо этого, у некоторых перестал открываться инструмент для статей от Telegram — Telegra.ph. «Реальное время» выяснило, клиенты каких операторов уже пострадали от требования РКН, действительно ли российские пользователи массово открывают для себя средства обхода блокировки и как отреагировали популярные телеграм-каналы (в том числе и провластные) на ограничение доступа к мессенджеру.

Как начиналась блокировка



Веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые использует Telegram, были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора еще в пятницу, 13 апреля. В этот же день глава РКН Александр Жаров сообщил, что блокировка Telegram в России начнется в «ближайшее время», но не уточнил конкретную дату: «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну в ближайшее время. Когда нападу — не скажу».

Блокировка началась в понедельник. В 12-м часу дня на официальном сайте РКН появилось следующее сообщение: «В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа».

После этого в Сети начали появляться сообщения о проблемах с доступом к мобильной и веб-версии Telegram. Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных сервисов, на начальном этапе больше всего на проблемы с доступом жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Чуть меньше жалоб поступало из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Омска и Новосибирска.

Чуть позднее пресс-служба Роскомнадзора уточнила, что блокировка Telegram затянется на некоторое время: «Процесс блокировки может занять несколько часов. Процесс нарастает по мере получения выгрузки операторами связи».

В пятницу, 13 апреля, Александр Жаров сообщил, что блокировка Telegram в России начнется в «ближайшее время». Фото rkn.gov.ru



Реакция сотовых операторов и провайдеров



Пользователи, обратившие внимание на невозможность войти в Telegram, тут же начали обращаться к представителям операторов сотовой связи за разъяснениями (в том числе через соцсети). Практически все компании подтвердили, что они приступили к исполнению требования РКН.

К примеру, официальный аккаунт МТС в Twitter сообщил пользователю, что доступ к Telegram был ограничен по решению суда: «Решение принимает контролирующий орган, мы его исполняем». Yota также отреагировала на вопрос одного из пользователей о том, почему у него не работает Telegram: «Здравствуйте! Доступ к данному ресурсу был заблокирован по решению суда. Yota является законопослушной компанией и строго исполняет решение судебного органа». От Tele2 по запросу «Реального времени» поступил довольно скупой комментарий: «Мы будем действовать в соответствии с российским законодательством. Подробнее пока не комментируем». В свою очередь, «Билайн» сообщил одному из своих клиентов, что в перспективе доступ к приложению действительно будет ограничен. Клиенты «МегаФона» также сообщали, что не могут загрузить приложение, однако ответа от оператора не дождались.

Представители казанского интернет-провайдера «МЭЛТ» подтвердили «Реальному времени», что компания ограничила доступ к мессенджеру. В пресс-службе «Ростелекома» сдержанно сообщили: «Выгрузка из реестра Роскомнадзора происходит автоматически. После этого начинается процесс ограничения доступа к запрещенному ресурсу». В «Таттелекоме» нам сообщили следующее: «Таттелеком» с Роскомнадзором работает в плотном контакте и с последовательным четким исполнением нормативно установленных сроков, в том числе по реализации мер государственного контроля за интернет-пространством». Также редакция обратилась за комментариями в «Дом.ру»:

— Мы ограничиваем доступ к интернет-ресурсам после вступления в силу соответствующего решения суда или попадания их в список запрещенных. Список синхронизируется с единым реестром Роскомнадзора в автоматическом режиме. РКН внес мессенджер Telegram в реестр запрещенных сайтов 16 апреля, доступ к нему в сети в сети АО «ЭР-Телеком Холдинг» закрыт, — сообщили в пресс-службе «Дом.ру».

Пользователи, обратившие внимание на невозможность войти в Telegram, тут же начали обращаться к представителям операторов сотовой связи за разъяснениями. Фото Олега Шишлов (tv-gubernia.ru)

Реакция телеграм-каналов



Вполне ожидаемо, что на старт блокировки поспешили отреагировать анонимные телеграм-каналы, а также популярные пользователи Telegram. Так, комментируя ситуацию «Реальному времени», канал «Небрехня» сообщил: «Небрехня» не планирует переезды ни в какие другие площадки. Мы — за свободу слова и свободный доступ к информации, поэтому выражаемся нецензурно в адрес Роскомнадзора из-за происходящего цирка с конями, который был устроен на потеху публике. Все прекрасно понимают, что на блокировке ресурса зарабатывают чиновники указанного ведомства, и даже не Усманов, на которого грешат многие из-за массовой рекламы его мессенджера ТамТам (тут только криворукенькие рекламщики ТамТама виноваты, которые пытались словить хайп на запрете тележеньки. Подставили Бурханыча)».

— Оттоки аудитории, скорее всего, будут, потому что не все сразу смогли поставить себе варианты обхода, однако мы прогнозируем временные оттоки на 20—30% в течение ближайших пару недель. Потом, скорее всего, аудитория «Небрехни» восстановится. Кстати, сегодня мы увидели даже небольшие притоки, которые не свойственны понедельнику и отсутствию рекламы на канале, — высказались авторы канала.

Позиция авторов татарстанского телеграм-канала «Неудаща» такова: «Наш канал планирует продолжать работу до тех пор, пока будет техническая возможность публиковать тексты. Сейчас мы используем платные VPN и прокси сервисы, проблем с публикацией постов не испытываем».

— Полгода назад недоброжелатели нагнали в наш канал более 7 тыс. ботов, рассчитывая выбить нас из рейтингов Телеграм-каналов. Сейчас мы чистим канал от мертвых душ, поэтому количество наших подписчиков формально падает. В реальности каждый день на канал подписываются 15-20 новых читателей. Попытки Роскомнадзора заблокировать работу мессенджера на количестве подписчиков не сказались, — сообщают авторы «Неудащи». — Ранее мы уже публиковали свое видение дальнейшей судьбы «Тележеньки». Неудачные попытки заблокировать мессенджер, которые повлекли за собой массовую блокировку IP-адресов и хайп вокруг Дурова, серьезно повлияли на протестную активность пользователей Интернета, и сейчас все идет к тому, что Роскомнадзор одернут «сверху», а с Дуровым постараются договориться кулуарно. Не думаем, что власти доведут дело до блокировки VPN-сервисов или введения российского аналога «великого китайского файерволла».

Также по просьбе «Реального времени» ситуацию прокомментировали авторы анонимного телеграм-канала «Нижегородский олень»:

— Мы до сих пор не понимаем, какую цель преследовали лоббисты блокировки «Телеграма», но если это открытие для массового пользователя запрещенного интернета — то у них все получилось блестяще. По итогам одного такого непродуманного решения мы получим дополнительно несколько миллионов активных пользователей VPN и прокси-серверов в России. Теперь у юзеров VPN и прокси-серверов есть возможность не только читать вполне себе безобидный Telegram, но и появляется соблазн посетить и откровенно экстремистские сайты, а также начать и дальше изучать возможности скрытого интернета, в том числе Darknet, — считают авторы канала. — А если взять еще и тот факт, что на блокировке Telegram вырастет популярность мессенджеров Facebook и WhatsApp, которые сливают переписку своих пользователей американским спецслужбам, то вообще картинка на загляденье. Хотелось бы верить, что это просто ошибка, а не предательство.

Также собеседники нашего издания сообщают, что в «тусовке» становятся популярны конспирологические версии о том, что Запад был очень заинтересован в блокировке Telegram и через своих агентов влияния активно содействовал такому решению: «Не хотелось бы верить в такие версии, но если подводить промежуточные результаты, то это решение сейчас действительно больше отвечает интересам несистемной оппозиции и Запада, нежели интересам нашего государства».



Дмитрий Колезев сообщил сегодня в своем канале: «Не знаю, кто там перешел в ICQ. Несколько моих контактов из АП как сидели в «Телеграме», так и сидят». Фото e1.ru

— Телеграмм вполне нормально работает при помощи VPN, а оттока аудитории и уменьшения количества просмотров мы не заметили. Бегство государства от свободы только раззадоривает пользователей и окончательно превращает аудиторию Telegram в сообщество ценителей свободных от цензуры текстов. Все мы знаем, что запретный плод — он самый сладкий. Поэтому, мы никуда не уходим, — комментирует ситуацию телеграм-канал «Усы Хамитова».

Естественно, нашлись и те, кто решил устроить переезд своему телеграм-каналу после вынесенного в пятницу судебного решения. К примеру, канал «Единой России» сообщил о переезде из Telegram на другие площадки: «Наш telegram-канал закрывается, мы рады, что все это время вы были с нами: читали, репостили и комментировали. И будет здорово продолжить наше общение. Мы знаем, что у вас разные предпочтения, поэтому для вашего удобства будем вести наш канал сразу на нескольких площадках».

К слову, об уходе проправительственных каналов, а также российских чиновников из Telegram. Заместитель главного редактора издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил сегодня в своем канале: «Не знаю, кто там перешел в ICQ. Несколько моих контактов из АП как сидели в «Телеграме», так и сидят».



Ответ Павла Дурова и итоги от «Агоры»

Также о блокировке сегодня высказался руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «16 октября 2017 года мировой судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. На следующий день Павел Дуров поручил нам представлять интересы мессенджера по делу. Он поставил задачу-минимум — затянуть решение о блокировке хотя бы до конца 2017 года. <…> Так или иначе, блокировку удалось оттянуть ровно на 6 месяцев, а с момента направления первого запроса ФСБ прошло и вовсе 9 месяцев. В СМИ вышли десятки тысяч публикаций о ситуации. Вопрос неприкосновенности частной переписки вошел в повестку дня. Первый этап нашей работы считаем законченным, но впереди еще много важных шагов. У охранителей нет шансов победить прогресс».

Создатель Telegram Павел Дуров также высказался о старте блокировки, однако выбрал для этого иную площадку — свою страницу во «ВКонтакте»: «Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Последствия блокировки: 1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен. 2. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах либо через VPN. 3. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян».



Павел Чиков: «Первый этап нашей работы считаем законченным, но впереди еще много важных шагов. У охранителей нет шансов победить прогресс». Фото youtube.com

Неэффективная блокировка?

Глава Роскомнадзора Александр Жаров также сообщил сегодня, что РКН направит запросы в магазины приложений App Store и Google Play с требованием удалить Telegram. Помимо этого, Роскомнадзор собрался блокировать инструменты для обхода блокировки Telegram по запросу «органов, обладающих функциями оперативно-разыскной деятельности».

К слову о VPN и прочих «обходных путях»: ранее эксперты «Реального времени» уже предсказывали, что аудитория Telegram не сократится — вырастет лишь количество пользователей средств обхода блокировок. По всей видимости, так и происходит: несмотря на начало блокировки, многие российские пользователи продолжают сидеть в Telegram как ни в чем не бывало.

Также любопытную статистику опубликовали «Ведомости»: как удалось выяснить изданию, число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России раньше достигало 2000 в день, а на фоне угрозы блокировки Telegram резко выросло. Так, за 11 апреля прокси-бот поставили больше 7000 новых пользователей, а в четверг, 12 апреля, — более 67 000. В свою очередь, еще две недели назад у Veesecurity было около 9000 пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 млн.