Оскар Прокопьев нашел рулевого для «Банка Казани» среди айтишников

Новым председателем правления «Банка Казани» назначен 34-летний Олег Бачурин

Фото: Максим Платонов

В «Банке Казани» новый председатель правления: им стал Олег Бачурин, который ранее занимал должность IT-директора кредитной организации. Впрочем, за свою карьеру он успел освоить и другие стороны банковского дела, работая в «Энергобанке» и в «Татфондбанке». Предыдущий глава правления «Банка Казани» Оскар Прокопьев останется в банке в качестве президента — еще в 2014 году его отправили в банк из городской мэрии для того, чтобы «перезагрузить» кредитную организацию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новым председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани» стал Олег Бачурин, ранее занимавший должность вице-президента банка по IT-направлению. В новой должности он уже указан в разделе «Руководство» на сайте банка, и, как пояснили в пресс-службе кредитной организации, Бачурин уже фактически начал работу в этой должности. Центробанк согласовал его кандидатуру на минувшей неделе.

Предыдущий глава «Банка Казани» и основной его бенефициар Оскар Прокопьев останется в организации в качестве президента и будет заниматься в основном вопросами стратегии. Новое назначение — также вопрос пути развития банка: Прокопьев ранее провел масштабную стратегическую сессию, на которой было решено взять курс на развитие информационных технологий. Именно поэтому во главе правления банка поставили IT-специалиста, впрочем, обладающего разносторонним опытом.

На все руки мастер

Бачурину 34 года, образование он получил в КФУ — в 2006 году он окончил университет по специальности «Системный программист», а в 2014-м там же прошел повышение квалификации по специальности «Инновационный менеджмент» в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. После вуза он устроился в АКБ «Энергобанк» специалистом в отдел управления информационных технологий. Однако за несколько лет ему удалось поработать на различных позициях: Бачурин возглавлял не только отдел инфотеха, но и отделы по работе с корпоративными клиентами, а также потребительского кредитования.

В 2011 году Бачурин на некоторое время ушел работать в госструктуру — ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», где возглавил отдел андеррайтинга и рефинансирования. Надолго он там не задержался и перешел в «Татфондбанк». Там Бачурин также побывал на нескольких должностях, последней из которых была позиция замначальника департамента информационных технологий. Однако до этого он занимался в банке клиентскими программами и работал в управлении депозитов и розничных продуктов.

Бачурину повезло уйти из ТФБ задолго до его краха. Фото expertrt.ru



Впрочем, Бачурину повезло уйти из ТФБ задолго до его краха: в 2014 он поступил на работу в «Банк Казани» в качестве IT-директора. В 2016-м его повысили до вице-президента, и, как мы видим, менее чем через два года ему удалось возглавить правление банка.



Как чиновник стал банкиром

«Банк Казани» ассоциируется в первую очередь с именем Оскара Прокопьева — бывшего чиновника мэрии города, ставшего банкиром.

25 июля 2014 года на 34-й сессии Казгордумы прозвучало неожиданное объявление: первый заместитель главы города Оскар Прокопьев уходит со своего поста после почти 10 лет работы на муниципалитет, чтобы заняться «перезагрузкой «Банка Казани». Прокопьев стал председателем правления банка, а также сменил главу города в наблюдательном совете. «Как показал опыт предыдущих лет, Оскару Валерьевичу по плечу любые задачи. Думаю, к моим словам благодарности охотно присоединятся все присутствующие», — так охарактеризовал его мэр.

Для Прокопьева «Банк Казани» уже на тот момент не был чужим: одним из собственников кредитного учреждения была близкая к чиновнику компания «Лизинг-трейд». Ею, в свою очередь, владела «Ассетура Консалтинг Лимитед» из кипрского города Пафоса, в апреле прошлого года ее 98,86% в «Лизинг-трейде» перешли непосредственно Прокопьеву. Сейчас через «Лизинг-трейд» бывший вице-мэр Казани контролирует 57,8% банка.

Как сообщалось тогда, новому председателю правления «Банка Казани» предстояло вывести его на новый уровень, одной из главных задач названо было развитие малого и среднего бизнеса. Впрочем, упор на это банк делал и раньше — много лет подряд он неизменно становился оператором муниципальной программы льготного кредитования бизнеса и только в 2016 году уступил ее «Татсоцбанку» (сегодня льготные кредиты по программе выдают четыре банка, в том числе и «Банк Казани»).

«Банк Казани» ассоциируется в первую очередь с именем Оскара Прокопьева



За то время, что Прокопьев занимал должность председателя правления, «Банк Казани» по размеру активов вырос на треть.

Оскар Прокопьев родом из Казани, но учился в Великобритании. В 2002 году, получив диплом бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, он вернулся в Казань и стал финансовым директором компании «ЕТК», которая, судя по ЕГРЮЛ, занималась автомобильными перевозками. Де-факто Прокопьев работал на своего отца Валерия — в то время он был собственником «ЕТК».

В этой фирме Прокопьев задержался ненадолго — уже в 2003 году он стал советником президента банка «Девон-Кредит», принадлежащего «Татнефти». Однако и там он работал недолго. В 2004 году Прокопьев впервые приходит на муниципальную работу, становясь советником главы администрации Нижнекамского района (а вскоре — главой финансового управления администрации).

Затем чиновник перебирается обратно в Казань. В 2005 году он возглавляет финансовое управление исполкома, но скоро опять меняет должность — на этот раз он становится вице-мэром (с 2013 года — первым вице-мэром). А уже с 2014 года в его карьере открывается следующая страница — вновь банковская.