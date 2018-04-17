Как Швецовым «подложили» свинью, да не одну

По материалам природоохранного ведомства агрофирме семьи бывшего вице-премьера РТ предъявили свалку туш парнокопытных

Фото: Амин Галямов

Как стало известно «Реальному времени», на новое уголовное дело потянула скандальная находка ветеринаров и прокуроров. В конце марта в Зеленодольском районе, на территории агрофирмы АО «Авангард», было обнаружено чуть менее сотни трупов поросят и свиней, присыпанных снегом. Такой результат проверяющих просто шокировал: ведь, во-первых, об их визите на свиноферме знали заранее, а во-вторых, ранее деятельность ее руководителей уже стала предметом расследования — по делу Швецовых.

Прокуратура: умерли, но не от африканской чумы



Первую информацию о «свином» скандале «Реальное время» получило от жителей Зеленодольского района пару дней назад. Народ из уст в уста пересказывал слух о целом кладбище передохших свиней недалеко от села Протопоповка. Расходилась история лишь в части того, от какой заразы умерли хрюшки. В этом местных жителей наверняка успокоит информация от руководителя Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Альберта Хабирова:

— Отбирали на пробы биологический материал, и в лаборатории ветеринарной службы четко сказали: никаких инфекционных заболеваний, в том числе африканской чумы свиней, не установлено. Это просто ненадлежащая утилизация, так скажем, естественного падежа — там и поросята были, и взрослые свиньи. Чем больше поголовье — тем больше падеж, кто-то из животных ногу сломал, кто-то заболел.

На свиноферме АО «Авангард» близ Протопоповки содержится порядка 2,5 тысячи голов свиней. 29 марта на месте побывали врач-эпизоотолог Зеленодольского ветобъединения, представитель республиканской ветлаборатории, а также сотрудники природоохранной прокуратуры. Ранее, по данным прокуратуры, на той же ферме побывали специалисты Россельхознадзора и дали ряд предписаний. Однако часть нарушений так и не была устранена.

В частности, при входе на ферму так и не появился обустроенный дезинфекционный барьер — в соответствии с требованиями законодательства, а на входе в санпропускник — кюветы с дезинфицирующими растворами. Вопросы у визитеров вызвали также бродячие собаки и остатки кормов на территории, которые могут привлечь диких животных и птиц — потенциальных переносчиков заболеваний.

Народ из уст в уста пересказывал слух о целом кладбище передохших свиней недалеко от села Протопоповка



«Склад» на открытом воздухе

Наводку на размещение павших свиней дали полицейские, прибывшие на помощь проверяющим. Тут-то и выяснилось, что представители прокуратуры и ветеринары инспектировали производственную зону на территории агропредприятия, а свалка была устроено в «чистой» зоне. «30 марта мы провели повторное обследование уже этого места, взяв с собой противочумные халаты, обувь, как положено, продезинфицировали», — рассказывает старший помощник Казанского природоохранного прокурора Радик Галимов.

По словам Галимова, посчитать точное количество присыпанных снегом трупов животных было сложно — не меньше 80, не больше 100. «Честно говоря, раньше такого не видел, хотя, может, и на других фермах это существует. В зимнее время, потому что летом они бы складировать не стали — сами бы не смогли там дышать», — рассказывает сотрудник ведомства.

Врач-эпизоотолог на месте поделился с коллегами — лежат мертвые хрюши на холоде порядка 2—4 месяцев. Тогда как установленные на федеральном уровне правила сбора и утилизации биоотходов обязывают руководителей сельских хозяйств выполнить четкое требование: «в срок не более суток с момента гибели животного известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте по результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов». Хотя, как выяснилось, у «Авангарда» есть договор со специализированной организацией на утилизацию биоотходов. Предварительный вывод проверки — хотели сэкономить, пока погода позволяла, и потом разом вывезти все. В результате, как считают собеседники «Реального времени», на ферме допустили грубейшее нарушение санитарных и ветеринарных норм, которое могло повлечь распространение заразы среди людей и животных.

В Главном управлении ветеринарии кабмина РТ результаты проверки обещали прокомментировать позже. В самом «Авангарде» поначалу не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о проверке и ее результатах. А затем стали интересоваться источниками информации «Реального времени». На данный момент комментарий АО по ситуации не получен.

Предварительный вывод проверки — хотели сэкономить, пока погода позволяла, и потом разом вывезти все



Третий эпизод с «Авангардом» возбудили на неустановленных лиц

Материалы прокурорской проверки были направлены в Следком и легли в основу нового уголовного дела — по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Как выяснило «Реальное время», дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, но его расследование поручено второму отделу Следкома по РТ, в орбиту которого ранее АО «Авангард» попало по делам семьи Швецовых.

Гендиректором АО сейчас является дочь бывшего вице-премьера РТ Эллина Шайер, а учредителем — Венера Латыпова (сестра супруги Швецова-старшего). Как утверждают источники «Реального времени», объяснений в ходе проверки Шайер не давала. С проверяющими объяснялся исполнительный директор компании.

Отметим, что в настоящее время Владимир Швецов-старший, его сын Владимир и дочь Эллина, а также двое сотрудников их фирм привлекаются к уголовной ответственности по целой серии уголовных дел о мошенничестве, в которых следствие усматривает ущерб под 100 млн рублей. АО «Авангард» фигурирует в эпизоде с выкупом залогового имущества челнинского предприятия «ПАК» за 60 млн рублей и в эпизоде с субсидиями в 4,5 млн рублей на строительство жилья на селе для семей молодых специалистов. На момент ветеринарно-прокурорской проверки эти дела уже расследовались.

С претензиями следствия Швецовы и их адвокаты не согласны. Они считают, что интерес к их семье со стороны Следкома не вполне беспристрастен, намекают на некую аффилированность, но не разъясняют, в чем она заключается.

14 апреля Советский райсуд Казани уже отказал Следкому в аресте бывшего VIP-чиновника, однако после освобождения он был задержан по новому делу. Фото Амина Галямова



Межведомственный клинч

Дело Швецовых выбивается из общего ряда не только массированным предъявлением претензий к деятельности компаний отдельно взятой семьи, но и тем, какую позицию занимают следователи, прокуроры и суды. Так, сегодня судья Советского райсуда Казани Илзида Каримова вынесла представление в адрес прокуратуры Татарстана — ввиду неявки представителя ведомства на прошлое заседание по рассмотрению нового ходатайства об аресте Швецова-старшего. В пресс-службе прокуратуры РТ вчерашнюю неявку объяснили несвоевременным уведомлением о заседании из суда.

Напомним, в субботу, 14 апреля, Советский райсуд Казани уже отказал Следкому в аресте бывшего VIP-чиновника, однако после освобождения он был задержан по новому делу. После допроса в Следкоме и обследования в клинике Швецова поместили в изолятор временного содержания. Откуда в ночь на 15 апреля его дважды освобождал и.о. прокурора Казани Денис Хабибуллин. Сначала представил документ, что возбужденное 14 апреля дело против Швецова вечером того же дня признал незаконным первый зампрокурора РТ Сергей Старостин. Однако на выходе из изолятора Швецова встречала не только дочь Инесса Дроздецкая, но и оперативники со следователем. Последний подготовился и сообщил Швецову о новом задержании по делу, которое было возбуждено уже после отмены предыдущего постановления Старостиным.

В итоге Швецов оказался на свободе лишь в третьем часу ночи по требованию прокуратуры, в котором содержалась ссылка на «принципы гуманизма». 15—16 апреля Швецов на связь со следователями не выходил, и те направили в суд новое ходатайство о его аресте, параллельно, как утверждают наши источники, готовя документы на объявление в розыск. Сегодня же адвокат обвиняемого экс-чиновника Радмир Галимов представил суду справку, что с 16 апреля его клиент находится на лечении в Москве, в знаменитой Пироговской больнице. У следователей не было данных, подтверждающих эту информацию.

Адвокат обвиняемого представил суду справку, что с 16 апреля его клиент находится на лечении в Москве

Впрочем, пришедшего на процесс прокурора отдела по надзору за деятельностью Следственного комитета прокуратуры РТ Марата Когая сегодня больше интересовало отсутствие подследственного в зале суда и информация следствия — не объявлен ли он в международный розыск. После отрицательного ответа следователя Ильнара Гайнуллина прокурор просил суд отказать следствию в рассмотрении ходатайства. С чем, проведя минут 40 в совещательной комнате, согласилась судья Каримова. В своем решении она отметила, что доставка подследственного в суд — обязанность органа следствия, а заочно избирать меру пресечения закон позволяет лишь в отношении беглых фигурантов.

Дочь Швецова: «Давление Следкома нам подтвердили в ветеринарной службе и природоохранной прокуратуре»



После выхода статьи в редакцию пришел комментарий от руководителя АО «Авангард» Эллины Шайер. Приводим его полностью:

«АО «Авангард» занимается животноводством. Мы выращиваем КРС и свиней. Животноводство — это технологически сложное производство. И падеж животных в ходе их размножения и выращивания — это норма.

В свиноводстве падеж в пределах производственных норм — 10—13% от рожденного поголовья. Свиноматка рожает до 24 поросят и при этом имеет только 12—14 сосков. Слабое потомство погибает, сильное выживает и становится откормочной свиньей. При том что у нас за год на свинокомплексе рождается 6000 поросят, падеж составляет около 700 голов в год. Павшие животные собираются на ферме и перевозятся в специальный контейнер с температурой -18 градусов. Далее эти биоотходы отправляются на завод ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» (г. Елабуга), принадлежащий немецкой компании SARIA. Приезжают на регулярной основе, поскольку мы имеем с ними договор. То есть животных мы не хороним.

20 голов свиней при проверке свинокомплекса были приготовлены к отправке в контейнер и лежали на ферме около корпусов. Температура воздуха была -10 градусов, и поэтому это не является нарушением. Вывоз в минусовые температуры производим раз в 3—4 дня. А летом, конечно же, каждый день.

За прошлый год на нашем свинокомплексе было около 20 проверок. Данная же проверка, о которой идет речь, происходила экстренно, по заданию Следственного комитета РТ, с целью найти хоть что-то для возбуждения очередного уголовного дела без оснований. Давление данного следственного органа нам подтвердили в ветеринарной службе и природоохранной прокуратуре.

Эллина Шайер: «За прошлый год на нашем свинокомплексе было около 20 проверок. Данная же проверка, о которой идет речь, происходила экстренно, по заданию Следственного комитета РТ, с целью найти хоть что-то для возбуждения очередного уголовного дела без оснований»



«Видимо, свиньи породы ландрас теперь относятся к должностным лицам»

Сегодня возбудили новое уголовное дело по статье 247, которая подразумевает производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование. Примечательно, что дело попало именно во второй отдел СК, который должен заниматься коррупционными преступлениями и должностными лицами. Видимо, свиньи породы ландрас теперь относятся к должностным лицам.

Мы производим здоровых откормочных животных, которые перед забоем и сразу после него проходят проверку ветеринарно-санитарного эксперта. Это сотрудник районной ветеринарной службы, никоим образом с нами не связанной. Животные вакцинируются строго по графику и не имеют никаких заболеваний, угрожающих здоровью человека. Анализы крови, бакматериала (органы животных) регулярно сдаем в республиканскую ветлабораторию на ул. Родины. Есть подтверждающие документы. Анализы крови, взятые при проверке, также подтвердили, что животные здоровы.

Хочу отметить, что в связи с распространением африканской чумы свиней свинокомплексы являются режимными объектами. И посещение их строго регламентировано федеральным законом. Посещающие свинокомплекс в обязательном порядке должны пройти через санпропускник, снять свою одежду, принять душ, надеть спецодежду, спецобувь, только после этого могут пройти на свинокомплекс.

Это было сделано только присутствовавшим на проверке республиканским ветврачом. Семь сотрудников из УБЭП, приехавшие одновременно с проверкой, нарушили федеральный закон и, несмотря на наши просьбы, отказались от этой процедуры и ворвались на свинокомплекс. Теперь мы очень опасаемся за здоровье наших животных. Они могли занести нам болезни. А ведь при заносе африканской чумы своих свиней должны будем уничтожить не только мы, но и большие и успешно работающие свинокомплексы — КФХ «Пашков» на 5000 голов и Буинский ООО «Авангард» на 27000 голов.

Кроме этого, зону в радиусе 200 км объявят карантинной и пострадает огромное количество сельхозпредприятий, которые не смогут реализовывать свою продукцию, пострадают и без того в кризисной для отрасли ситуации.

В самом конце я хочу сообщить об одном удивительном факте. 29 марта 2018 года был произведен обыск в свинокомплексе. Постановление на производство обыска было подписано заместителем руководителя второго отдела СК РФ по РТ Филиным Д.А. Там так четко было указано — провести обыск в свинокомплексе. Как я выше сообщила, свинокомплекс — это режимный объект, несоблюдение режима может повлечь за собой последствия, тяжесть которых сложно спрогнозировать. Вплоть до эпидемии. Филин Д.А., с одной стороны, проявляет крайнее беспокойство за эпидемиологическую ситуацию и вопросы загрязнения окружающей среды, а с другой стороны, санкционирует проведение обыска, в ходе которого сотрудники грубейшим образом нарушают установленный режим, что может повлечь за собой наступление тех последствий, наступления которых Филин Д.А. так опасается».

P.S. 18 апреля в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ опровергли заявления Эллины Шайер о якобы имевшем место давлении следствия. «Никакого давления не было», — сообщила со ссылкой на руководство пресс-секретарь Алсу Нуруллина. А в Казанской природоохранной прокуратуре расценили такие высказывания как способ защиты.

