В Алексеевском районе Татарстана произошло ДТП: два водителя погибли, пострадал ребенок

Фото: Динар Фатыхов

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погибли два водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по республике.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Лада Гранта выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр и столкнулся с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился 35-летний водитель.

В результате аварии оба водителя скончались на месте от полученных травм. В машине «Мазда» также находился 10-летний пассажир, который получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану уже начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. В связи с трагедией инспекторы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Анастасия Фартыгина