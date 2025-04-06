Обезьяны говорят как люди, Марс предложили нагреть, доноры крови получают полезную мутацию

Новости науки за неделю с 31 марта по 6 апреля

Фото: Реальное время

Донорство крови защищает от рака?

Ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили, что у людей, которые постоянно сдают донорскую кровь, стволовые клетки костного мозга накапливают благоприятные генетические мутации, которые, вероятно, защищают от рака.

Объясняем по порядку. Новые клетки крови образуются в костном мозге — они развиваются из стволовых клеток. С возрастом стволовые клетки накапливают мутации — это естественный процесс. В результате появляются клоны — группы клеток с отличающейся генетической структурой. Некоторые клоны опасны — из-за них развивается лейкемия или другие виды рака крови.

Известно, что после потери крови (например, в результате донации) стволовым клеткам костного мозга предстоит усиленно работать — чтобы заместить потерянную кровь, нужно произвести много новых кровяных телец. На это их стимулирует гормон эритропоэтин, который выделяется в усиленной концентрации после каждой сдачи крови.

Ученые проанализировали образцы крови у 200 доноров. Одна группа состояла из добровольцев, которые трижды в год 40 лет подряд сдавали кровь на донацию, другая — доноры, сдававшие кровь менее 5 раз за жизнь. Выяснилось, что регулярная сдача крови сохранила мутации стволовых клеток, которые позволяют быстро восполнять потерянный объем, а вот предлейкемические мутации, связанные с раком крови — наоборот, не сохранила. И это хорошие новости: разобравшись в этих механизмах подробнее, ученые, вероятно, смогут эффективнее бороться с лейкозом и выяснить, какие мутации способствуют «оздоровлению» крови.

После потери крови стволовым клеткам костного мозга предстоит заместить потерянную кровь — нужно произвести много новых кровяных телец. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

А еще в очередной раз оказалось, что быть добрым и отзывчивым человеком лучше, чем эгоистом и единоличником.

Бонобо развили «язык», как у людей

Как общаются между собой животные? Как работают их звуковые сигналы? До недавнего времени ученые знали только одну модель: каждое звуковое сообщение имеет собственное единственное значение и применяется в конкретной ситуации.

А вот у обезьянок бонобо все оказалось интереснее. Международная группа ученых понаблюдала за обезьянами в дикой природе в Конго, записала более 700 комбинаций звуков, которые издают животные, изучила, как обезьяны себя ведут. Потом составили семантическую карту и соотнесли каждое сочетание звуков с ситуациями, в которых они произносились.

Оказалось, что из отдельных элементов обезьяны по-разному собирают сообщения и даже умеют придавать им тонкие оттенки смыслов. Ученые выделили семь основных звуков, которые объединяются в четыре разных композиционных структуры. Общее значение сообщения зависит от значения его частей, как и в человеческом языке. А ведь до недавних пор мы считали, что нетривиальная композиционность (в которой значение одного «слова» может быть изменено значением других слов в этой фразе) — уникальное свойство человека.

Из отдельных элементов обезьяны по-разному собирают сообщения и даже умеют придавать им тонкие оттенки смыслов. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Теперь ученые думают, что такая способность — собирать смыслы в сложные структуры — возникла у нашего общего с бонобо предка миллионы лет назад.

Нашлось лекарство против антибиотикорезистентного стафилококка

Российские ученые из МФТИ, Курчатовского центра геномных исследований, Института биоорганической химии и других научных центров представили новый антибиотик, который действует на золотистый стафилококк. Эта зловредная бактерия — кошмар врачей по всему миру, поскольку вызывает широчайший спектр болезней (от пневмонии до сепсиса) и ловко научилась уворачиваться от множества антибиотиков (в результате убивает миллионы людей по всему миру).

Как известно, антибиотикорезистентность — проблема, которая становится все более очевидной: бактерии приобретают устойчивость к воздействию препаратов. Ученые и медики предупреждают: такими темпами человечество вновь может вернуться в эпоху, когда не знало антибиотиков, — и люди вновь начнут умирать от банальных царапин.

Выход пока видится только один: разрабатывать новые типы антибиотиков, к которым бактерии еще не успели адаптироваться. Новая линия препаратов, разработанная в России, — химические вещества триазеноиндолы. Они эффективно действуют против метициллин-резистентного стафилококка (MRSA). Фишка разработанной линейки в том, что у ее молекул две функциональных группы. И если бактерия устойчива к одной из них — ее убьет вторая.

Эта зловредная бактерия — кошмар врачей по всему миру, поскольку вызывает широчайший спектр болезней (от пневмонии до сепсиса) и ловко научилась уворачиваться от множества антибиотиков. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пока препарат, показавший себя лучше всех среди 22 «собратьев» из новой линейки, значится под кодовым названием BX-SIO43. Он продемонстрировал хорошие результаты — как на клеточных культурах, так и на крысах. У него высокая антибактериальная активность, при этом препарат малотоксичен для клеток животных и человека, поскольку действует целенаправленно на бактерии. Триазеноиндолы могут внести большой вклад в борьбу с золотистым стафилококком и другими бактериями, а пока исследования продолжаются.

Нагреть Марс предлагают с помощью наночастиц

Пока космическая отрасль строит планы покорения Марса, ученые размышляют, как бы его терраформировать или хотя бы сделать чуть более приемлемым по условиям. Проблем множество. Во-первых, надо защитить человека от радиации (она там в 250 раз выше, чем на Земле). Во-вторых, нужно поднять атмосферное давление на поверхности (атмосфера на Марсе разреженная, давление там — 0,6% от земного (а значит, жидкой воды там не будет никогда: лед при таком давлении сразу же превращается в пар)). В-третьих, там очень холодно: максимум плюс 20 градусов по Цельсию, но чаще — гораздо ниже нуля (например, минус 125 градусов).

Что делать с радиацией, пока нет даже намека. А вот проблему холода предлагают решать самыми экстравагантными методами. Например, международная группа ученых предложила распылять в атмосфере твердые наночастицы, которые создадут парниковый эффект и повысят среднюю температуру на 30 градусов. Правда, для этого нужно будет распылять наночастицы несколько десятилетий со скоростью минимум 4,5 килограмма в секунду.

В качестве материала для распыления предлагается графен (кристаллы атомов углерода, выстроенные в форме сот). Он поглощает инфракрасное излучение, блокирует ультрафиолетовое и отлично пропускает свет.

Где взять столько графена на Марсе, спросите вы? Не вопрос, ответят ученые. Его можно получать прямо на месте из атмосферного углекислого газа путем электролиза (генератор кислорода по этому принципу для Марса уже разработан). Правда, для этого придется построить еще реактор с высоченными температурами и устройство для генерации электромагнитного поля.

Пока космическая отрасль строит планы покорения Марса, ученые размышляют, как бы его терраформировать или хотя бы сделать чуть более приемлемым по условиям. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Конечно, у этого проекта есть слабое место: для его реализации надо построить на Марсе невообразимо сложную и дорогую систему энергетики. Десятки атомных реакторов или солнечные электростанции в сотни футбольных полей, оборудование общей массой 50 тысяч тонн… В общем, проект интересный, но запредельно, неприлично, чудовищно дорогой.

Мы спустились с деревьев еще при динозаврах

«Мы» — это млекопитающие. До недавних пор считалось, что наши далекие предки при динозаврах были представлены небольшими зверьками, которые обитали только на деревьях — наземные экологические ниши были плотно заняты динозаврами всех размеров и мастей. Но в Бристольском университете с такой интерпретацией жизни пращуров не согласны. Там изучили более 300 костных фрагментов и выяснили, что уже 72 миллиона лет назад суставы первых млекопитающих были «заточены» не под лазание, а под ходьбу или бег по поверхности земли!

А значит, звери спустились с деревьев еще при динозаврах, до падения рокового метеорита, который изменил биологический ландшафт на Земле. Ученые предположили, что это произошло из-за того, что к концу мелового периода произошел расцвет флоры. Расцвет в буквальном смысле — цветковые растения стали набирать разнообразие, и прицельно под поедание их плодов (и распространение семян) развивались и животные, от которых впоследствии произошли и мы.

Звери спустились с деревьев еще при динозаврах, до падения рокового метеорита, который изменил биологический ландшафт на Земле. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эта эволюция в прямом смысле смогла спасти млекопитающих как класс. Потому что катастрофу легче перенесли те звери, которые уже начали адаптироваться к наземному образу жизни. Те, кто оставались жить на деревьях, погибли практически в полном составе.

