С кем изменить «Телеграму»: помолодевшая ICQ, небезопасный «Диалог-М» или Threema для параноиков

Обзор шести альтернатив мессенджеру Павла Дурова

Фото: Тимур Рахматуллин

В понедельник в России был запущен процесс ограничения доступа к Telegram. Внушительная часть его аудитории воспользовалась средствами обхода блокировки и спокойно продолжает пользоваться данным продуктом, однако некоторые пользователи по тем или иным причинам все же решили «перетечь» в другие мессенджеры. «Реальное время» подготовило обзор альтернативных приложений, а также вспомнило, какие проблемы создал Роскомнадзор российским пользователям, пытаясь заблокировать Telegram.

Viber: сквозное шифрование, законопослушность и «удар в спину» от РКН



У Viber есть вполне стандартный для всех мессенджеров пакет функций, также имеются «секретные чаты» для конфиденциального обмена информацией и различные каналы (причем Viber самостоятельно рекомендует вам интересные источники). При этом для запуска собственного канала вам придется дождаться одобрения вашей заявки администрацией мессенджера.

Конфиденциальность в Viber обеспечивается благодаря сквозному шифрованию. На официальном сайте мессенджера суть технологии поясняют следующим образом: «Сквозное шифрование подразумевает, что все данные (все типы сообщений, фото, видео, голосовые и видеозвонки) шифруются в момент отправки с вашего устройства и расшифровываются в момент приема на устройстве получателя. Никакое третье лицо не сможет расшифровать и прочитать данные во время их передачи».

У Viber есть вполне стандартный для всех мессенджеров пакет функций, также имеются «секретные чаты» для конфиденциального обмена информацией и различные каналы. Фото appsforpcplanet.com



Напомним, что несколько лет назад Viber одним из первых отчитался о выполнении законодательных новшеств, продиктованных поправкам к российскому закону «О персональных данных». Согласно документу, сервисы должны хранить данные россиян на территории страны. Viber выполнил это требование уже через месяц. «В России будут храниться номера телефонов и логины пользователей. Сообщения мы не храним, они находятся на устройствах пользователей», — комментировали тогда представители компании. Также сообщалось, что Viber «действует в полном соответствии с российским законодательством» и «готов к сотрудничеству с государственными органами без нарушения интересов пользователей».

Стоит заметить, что законопослушность и «готовность к сотрудничеству» не спасла мессенджер от «ковровых бомбардировок» Роскомнадзора, устроенных в попытках заблокировать Telegram. Дело в том, что вечером 16 апреля РКН добавил в выгрузку реестра запрещенных сайтов (используется сотовыми операторами и провайдерами для блокировки запрещенных ресурсов, — прим. ред.), более 600 тысяч IP-адресов Amazon, поскольку Telegram с их помощью начал обходить ограничения. И это было только началом «бомбардировок»: 17 апреля к трем часам дня РКН заблокировал почти 16 млн IP-адресов серверов.

Блокировка привела к не самым приятным последствиям. Во-первых, представители Viber заявили, что у части российских пользователей мессенджера возникли проблемы со звонками. «Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon», — говорится в сообщении Viber в Twitter. На сбои в работе из-за блокировок серверов также пожаловалась школа английского языка SkyEng, к ней присоединились пользователи «Одноклассников» и ряд российских онлайн-сервисов (по данным «Ведомостей», в Национальную ассоциацию дистанционной торговли с жалобами обратились девять онлайн-магазинов). После блокировки стал временно недоступен сайт радиостанции «Говорит Москва», проблемы с подключением испытали игроки World Of Warships. Отметим также, что в ряде телеграм-каналов сообщается о проблемах, возникших после масштабных блокировок РКН, у сервисов крупных ретейлеров, банков и частных клиник.

Пользователи TamTam могут совершать голосовые и видеозвонки, общаться в группах, читать и создавать каналы (как в Telegram), а также обмениваться между собой различным контентом. Фото review-it.ru



TamTam: резкий рост аудитории, аккаунты-клоны и призывы уйти из Telegram

Владельцем мессенджера является российский холдинг Mail.Ru Group, мобильное приложение было разработано на базе мессенджера «ОК сообщения» соцсети «Одноклассники». Пользователи TamTam могут совершать голосовые и видеозвонки, общаться в группах, читать и создавать каналы (как в Telegram), а также обмениваться между собой различным контентом.

Любопытно, что с момента появления на рынке TamTam не так уж и часто «всплывал» в российских СМИ и соцсетях, однако продолжалось это буквально до минувшей пятницы, когда Таганский районный суд постановил заблокировать Telegram на территории РФ. Как раз под конец прошлой недели «мейловский» мессенджер начал активную рекламную кампанию, призывая пользователей Telegram уйти в TamTam.

В день принятия решения о блокировке Telegram представитель TamTam сообщил «Ведомостям», что «за два дня в мессенджере было создано более 40 000 каналов, а всего у TamTam более 160 000 каналов». Отвечая на запрос «Реального времени», сотрудник пресс-службы Mail.Ru озвучил следующие данные: «В пятницу мы увидели всплеск регистраций в TamTam, которые выросли в 10 раз по сравнению с предыдущими днями. Сегодня пользователи вновь активно регистрируются в мессенджере: мы фиксируем порядка 1500 регистраций в час на всех платформах, что в несколько раз больше, чем на прошлой неделе».

Также журналисты заметили, что недавно в мессенджере «ТамТам» появилось множество каналов, дублирующих популярные телеграм-каналы. «ТамТам» клонировал «Незыгаря», «Сталингулаг», «Футляр от виолончели», «Методичку», «Varlamov News», «Караульного», а также «Небрехню». Большинство опрошенных владельцев оригинальных телеграм-каналов заявили, что не имеют отношения к клонам. Также появились копии каналов некоторых СМИ — «Ведомостей», «Сноба», РБК и «Медузы».

Надо отдать должное администрации мессенджера — после того, как информация о клонах разошлась по Сети, они запустили службу верификации публичных каналов. По словам представителей «ТамТама», подтверждение личности может оказаться принудительным: если пользователь попытается зарегистрировать канал под популярным брендом или именем публичной персоны, ему потребуется верифицировать себя в течение недели.

В описании мессенджера говорится, что «все звонки зашифрованы», но тип шифрования не уточняется. Фото softgallery.ru



ICQ: осовремененность, признание АП и организация «прослушки»

Легендарный клиент ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в далеком 1996 году, сейчас также принадлежит Mail.Ru Group. Приложение максимально подогнали под современные стандарты и подарили ему возможность осуществления голосовых и видеозвонков, перевод голоса в текст, а также функцию накладывания 3D-масок на лица пользователей. В описании мессенджера говорится, что «все звонки зашифрованы», но тип шифрования не уточняется. Также не указано, защищена ли текстовая переписка.

Об обеспечении конфиденциальности в ICQ высказался телеграм-канал «Чудеса OSINT»: «В решениях судов (в основном, это дела против наркодилеров) по отношению к этому замечательному мессенджеру используется термин СИТКС. Например: «Оперативным сотрудником 2 отдела УФСКН России по Орловской области в ходе проведения ОРМ «СИТКС» ICQ с uin 667559468 была получена информация о возможном размещении тайника — закладки с синтетическим средством». А знаете, что такое СИТКС? Это — «снятие информации с технических каналов связи». Говоря попросту — банальная «прослушка».

Отметим, что на фоне блокировки Telegram президентская администрация решила перенести чаты в ICQ. Об этом сообщил корреспондент из кремлевского пула Дмитрий Смирнов: «Вы будете смеяться, но на смену «Телеграму» в чатах администрации президента и конференц-коллах (пресс-секретаря президента Дмитрия) Пескова придет ICQ. Когда я его в последний раз открывал, Медведев еще даже президентом не был». Также об ICQ положительно высказывался советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко: «Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя».

Помимо обмена текстовыми сообщениями и файлами, аудио- и видеозвонков, пользователи мессенджера имеют возможность создавать группы для обсуждения. Фото protarif.info

«Диалог-М»: своевременный запуск бета-версии и «угон» аккаунтов за 3 минуты

Еще одной альтернативой может стать мессенджер «Диалог М», созданный госкомпанией «Крымтехнологии». «На тестирование представлен базовый функционал, позволяющий осуществлять обмен личными сообщениями и сообщениями в рабочих группах, а также отправлять файлы. Пока это только бета-версия. После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей», — рассказал журналистам один из разработчиков.

Помимо обмена текстовыми сообщениями и файлами, аудио- и видеозвонков, пользователи мессенджера имеют возможность создавать группы для обсуждения. Отметим, что пока вопрос защищенности «Диалог М» остается открытым: один из авторов интернет-ресурса TJournal решил протестировать десктопную версию мессенджера и выяснил, что он не так безопасен, как заявляли разработчики. По словам автора, любой аккаунт можно украсть за 3—4 минуты. Поясним, что автор украл аккаунт редактора TJ в «Диалог М» в качестве эксперимента и с его согласия

Если раньше WhatsApp испытывал некоторые проблемы с защитой, то с выходом в прошлом году версии 2.16.12 в мессенджере появилось сквозное шифрование. Фото pxhere.com



WhatsApp: знакомый функционал и бреши в защите

Расписывать функционал этого мессенджера — бессмысленно, поскольку с ним знаком практически каждый, однако стоит сказать хотя бы пару слов о его защищенности. Если раньше WhatsApp испытывал некоторые проблемы с защитой, то с выходом в прошлом году версии 2.16.12 в мессенджере появилось сквозное шифрование, о котором мы рассказывали выше. Шифрование применяется ко всему пересылаемому содержимому, включая простые чаты, групповые чаты, фотографии, вложения, голосовые заметки и даже голосовые вызовы.

При этом авторы интернет-ресурса «Xakep.ru» сообщают о нескольких брешах в защите. По их словам, несмотря на использование подобного типа шифрования, приложение якобы может компрометировать данные другими способами.

— WhatsApp имеют функцию резервного копирования истории переписки, вдобавок WhatsApp отправляет статистику общения на серверы Facebook. Защита у локальной и облачной копии переписки формальная, а метаданные вообще никак не шифруются — об этом открыто говорится в лицензионном соглашении. По метаданным видно, кто с кем общается и как часто, какие устройства для этого использует, где при этом находится и так далее. Это огромный пласт косвенной информации, которую можно использовать против собеседников, считающих свой канал связи защищенным, — считают авторы издания.

Для регистрации вам не надо привязывать свой номер телефона или «мыло» — программа присваивает пользователю уникальный идентификатор. Фото pxhere.com



Threema: мессенджер для параноиков и претензии «Роскомсвободы»

Этот мессенджер также обладает стандартным набором функций: отправка текстовых сообщений и медиафайлов, а также создание групповых чатов. Отметим, что швейцарский проект Threema иногда называют «мессенджером для параноиков». Для регистрации вам не надо привязывать свой номер телефона или «мыло» — программа присваивает пользователю уникальный идентификатор, с помощью которого он будет идентифицироваться в сети. На основе этого кода генерируется индивидуальная пара ключей, которая используется для шифровки и дешифровки сообщений.

Но и здесь обнаружилась своя «ложка дегтя»: в прошлом году «Роскомсвобода» нашла десктопную-версию Threema в Реестре организаторов распространения информации — находящиеся в РОРИ организации обязаны «собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Представители мессенджера тогда объяснили журналистам, что компания действует согласно законодательству Швейцарии и отказывается собирать данные пользователей или передавать их представителям иностранного государства. Они добавили, что в реестр их включили представители Роскомнадзора, которые запросили у швейцарцев имя, физический и веб-адреса разрабатываемого ими сервиса.

В свою очередь, в «Роскомсвободе» сообщили, что «сервис может быть освобожден от обязанности хранить информацию пользователей, если он согласится на гипотетическое предложение спецслужб об обеспечении доступа к ней в полном объеме на постоянной основе и без каких-либо запросов».