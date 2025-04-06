Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов с Днем геолога и подчеркнул их важную роль в истории страны. В своей телеграмме он подчеркнул, что работники этой отрасли внесли значительный вклад в достижение Великой Победы почти 80 лет назад.

В поздравлении Путин выделил целеустремленность и силу духа геологов, которые посвящают себя важной работе по развитию минеральных ресурсов России.

— Вы укрепляете промышленный и энергетический потенциал страны, — заявил президент, добавив, что нынешнее поколение геологов уверенно продолжает традиции своих предшественников.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Путин также подчеркнул, что благодаря работе геологов проводятся масштабные исследования и открываются новые месторождения полезных ископаемых. Он подчеркнул важность их трудов для обеспечения сырьевого суверенитета и защиты государственной экономики.

Напоследок президент пожелал всем работникам отрасли здоровья и успехов в осуществлении их планов.

— Ваши усилия создают прочную основу для будущего развития России, — заключил он.

Анастасия Фартыгина