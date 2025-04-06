В ночь на воскресенье Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад
В ночь на воскресенье Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. Синоптики предупреждают, что снежный покров в столичном регионе может достигнуть 15 сантиметров. Об этом сообщили РИА «Новости».
Температура воздуха в Москве опустилась до -3 градусов, что создает дополнительные сложности для жителей.
По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в воскресенье в Москве ожидаются сильные снег и метель.
— Снежный покров составит 5—10 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, — сообщил он.
Синоптики объясняют, что такая погода связана с волновым циклоном, который находится над Курском.
— Облачно, временами сильный снег, метель и гололедица, — добавил Тишковец.
Кроме того, в воскресенье в столице будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5—10 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Жителям рекомендуется быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок. В столице также прекратили работу сервисы аренды электросамокатов.
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