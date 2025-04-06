Сотрудники МВД Татарстана получили благодарности за профессионализм
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, инициативу, профессионализм и высокие результаты в работе министр внутренних дел по Татарстану объявил благодарность ряду сотрудников следственных подразделений МВД, а также председателю Совета ветеранов ГСУ МВД по республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодарности удостоены:
- полковник юстиции Аксаков Руслан Николаевич (начальник отдела ГСУ МВД);
- подполковник юстиции Зинатуллин Ильназ Фирдусович (старший следователь по ОВД ГСУ МВД);
- подполковник юстиции Калимуллин Радик Рафилевич (зам. начальника отдела СУ УМВД России по г. Набережные Челны);
- подполковник юстиции Левина Альбина Ринатовна (старший следователь отдела следственной части ГСУ МВД);
- подполковник юстиции Мустафина Элита Минсагитовна (зам. начальника ИАЦ ГСУ МВД);
- подполковник юстиции Садыкова Гузель Данисовна (начальник отдела СУ УМВД России по г. Казани);
- подполковник юстиции Сафиуллин Раниф Радифович (начальник отдела ГСУ МВД);
- подполковник юстиции Хабибрахманова Айгуль Дамировна (зам. начальника отделения МВД России — начальник следственной группы ОМВД России по Атнинскому району);
- старший лейтенант юстиции Ветрова Вероника Вадимовна (начальник отдела СУ УМВД России по г. Казани);
- старший лейтенант юстиции Мухаметзянов Руслан Иванович (следователь СО ОМВД России по Пестречинскому району);
- прапорщик юстиции Каюмова Юлия Николаевна (помощник следователя отдела следственной части ГСУ МВД);
- полковник юстиции Булушев Эльмир Аббасович (председатель Совета ветеранов ГСУ МВД).
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