В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению грубых нарушений ПДД

Фото: Динар Фатыхов

4 апреля в ночное время инспекторы Госавтоинспекции по Татарстану организовали масштабный рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия проверялось соблюдение скоростного режима, выявлялись случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также фиксировались нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора и правилами обгона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам рейда были составлены административные материалы на выявленные нарушения:

по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) — один водитель;

по ч.1 и ч.2 ст. 12.5 КоАП РФ (техническая неисправность транспортного средства) — два водителя;

по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (неправомерное использование тонировки) — два водителя;

по ст. 8.23 КоАП РФ (превышение допустимого уровня шума) — два водителя;

по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) — один водитель.

В общей сложности за время проведения рейда было составлено семь административных материалов.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил дорожного движения представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья не только самих водителей, но и других участников дорожного движения. Соблюдение ПДД — важнейший фактор безопасности на дорогах.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами ГБУ БДД в Казани продолжают проводить рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения, ориентируясь на так называемых особо хитрых водителей-зайцев.



Матвей Гавриков