В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению грубых нарушений ПДД
4 апреля в ночное время инспекторы Госавтоинспекции по Татарстану организовали масштабный рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.
В ходе мероприятия проверялось соблюдение скоростного режима, выявлялись случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также фиксировались нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора и правилами обгона.
По итогам рейда были составлены административные материалы на выявленные нарушения:
- по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) — один водитель;
- по ч.1 и ч.2 ст. 12.5 КоАП РФ (техническая неисправность транспортного средства) — два водителя;
- по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (неправомерное использование тонировки) — два водителя;
- по ст. 8.23 КоАП РФ (превышение допустимого уровня шума) — два водителя;
- по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) — один водитель.
В общей сложности за время проведения рейда было составлено семь административных материалов.
Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил дорожного движения представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья не только самих водителей, но и других участников дорожного движения. Соблюдение ПДД — важнейший фактор безопасности на дорогах.
Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами ГБУ БДД в Казани продолжают проводить рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения, ориентируясь на так называемых особо хитрых водителей-зайцев.
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