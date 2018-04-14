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«На площадке в Осиново мы не увидели никаких угроз»

07:00, 14.04.2018 18 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против

Гендиректор компании, которая построит МСЗ в Татарстане, утверждает, что это социальный проект

«На площадке в Осиново мы не увидели никаких угроз» Фото: Максим Платонов

Генеральный директор компании «АГК-1» (входит в «Ростех») Игорь Тимофеев не видит причин отказываться от площадки в Осиново как места строительства мусоросжигательного завода. Об этом, а также о причинах длительной окупаемости проекта, он рассказал в интервью «Реальному времени».

— Чем вы занимались ранее и почему решили заняться «мусоросжиганием»?

— Достаточно долгое время занимался реализацией крупных инвестиционных проектов в компании «Северсталь». Потом около пяти лет работал в машиностроительной группе «ОМЗ» (это структура «Газпромбанка»), где мы занимались сооружением реакторов для нефтехимии и атомной промышленности и сооружением ряда проектов для газовой отрасли.

— И когда обратились к теме МСЗ?

— В середине прошлого года.

— Можно чуть подробнее об экономике проекта казанского МСЗ? Объем инвестиций, окупаемость, рентабельность и так далее?

— Суммарно площадь участка чуть больше 10 гектаров. Выработка электрической энергии составит 55 мегаватт — в общем-то там достаточно прямая пропорция, сжигание 550 тысяч тонн мусора дает 55 мегаватт, то есть с каждой тысячи тонн 1 мегаватт. Окупаемость порядка 18 лет. Инвестиции 150 млрд рублей суммарно на четыре предприятия в Московской области и одно в Татарстане. Казанский завод стоит чуть поменьше (поскольку он сам по себе чуть поменьше) — 25 млрд рублей.

— На чем предполагается зарабатывать?

— На поставке электрической энергии (это главный заработок) и на тарифе за прием мусора.

Выработка электрической энергии составит 55 мегаватт — в общем-то там достаточно прямая пропорция, сжигание 550 тысяч тонн мусора дает 55 мегаватт, то есть с каждой тысячи тонн 1 мегаватт

— 18 лет — это все-таки достаточно продолжительный срок окупаемости. Какова рентабельность проекта?

— На самом деле рентабельность минимальна. Задача в том, чтобы решить экологическую проблему. Основная направленность проекта — экологическая.

— То есть социальная?

— Конечно. Завод призван решить социальные моменты, которые наблюдаем, в частности, в Московской области. Потому что весь цивилизованный мир идет по пути переработки мусора на подобных предприятиях.

— Почему в качестве разработчика базового проекта была выбрана компания HitachiZosenInova? И рассматривались ли другие компании и технологии?

— Да, мы смотрели ряд компаний. Hitachi — это японско-швейцарский концерн. И в Японии, и в Швейцарии в этом бизнесе продвинулись достаточно далеко. Именно поэтому они так эффективны и объединились в единый концерн, который занимает порядка 30 процентов рынка. Из 1 500 заводов в мире около 500 построены ими. У них эффективно спроектирована колосниковая решетка — «сердце» атмосферного сжигания, которое призвано сушить мусор, пока он движется к печи, правильно формировать потоки воздуха. От ее конструкции зависит КПД; чем лучше горит мусор, тем лучше образуется пар. Мы пришли к понимаю, что эта компания нам подходит: у нее существенная доля рынка, очень большой опыт, хорошая технология.

— Вы можете гарантировать, что не будете экономить на системе фильтрации? Вообще, обновление фильтров дорогое удовольствие?

— Нет, фильтры в обновлении недороги. Если вы меняете салонный фильтр кондиционера в машине, это вовсе не значит, что вы меняете всю систему кондиционирования. Сам фильтр стоит понятных денег. Так же и здесь. Hitachi поставляет нам комплекс, всю систему газоочистки. Она представляет собой комплексную систему реактора, в которую впрыскиваются определенные компоненты для нейтрализации загрязняющих веществ. А сменные рукавные фильтры — это завершающий элемент, который улавливает загрязняющие вещества. Так что смена фильтра — мероприятие недорогостоящее, также как, скажем, замена фильтра воздушной или другой очистки в автомобиле.

Мы планируем создать систему мониторинга отходящих газов, доступную для всех желающих. Вы сможете скачать обычное приложение, которое позволит вам наблюдать в реальном времени, что происходит с концентрацией веществ

Не менять фильтры не сможем, потому что система полностью автоматизирована. На трубе стоит контроль датчиков, и если их убрать, система осуществит аварийную остановку. Та же система выдает сигнал на замену фильтров. Если фильтр не менять, система тоже «уйдет» в аварийную остановку, и запуск завода после нее будет стоить бОльших денег, чем замена фильтра. Придется менять всю систему кондиционирования (как с автомобилем). Поэтому нам проще поменять фильтр.

Мы планируем создать систему мониторинга отходящих газов, доступную для всех желающих. Вы сможете скачать обычное приложение, которое позволит вам наблюдать в реальном времени, что происходит с концентрацией веществ. Кроме того, на заводоуправлении будет висеть большой экран, на котором будут отражены все текущие параметры производства. Эти параметры будут выводиться и в соответствующие контролирующие органы. Так что если я не поменяю фильтр, местные жители сразу увидят рост показателей и тут же поднимут шум.

— Так сколько стоят фильтры и как часто их надо менять?

— Hitachi практикуют замену раз в 9 месяцев — автоматика устанавливает такую частоту. Но это зависит и от мусора, который будет приходить. Стоит фильтр десятки тысяч евро. С точки зрения завода эти затраты абсолютно невелики.

— АСУ ТП будет тоже от Hitachi?

— Да, они поставляют комплексное программное обеспечение, в том числе системы очистки отходящих газов. Оборудование, фильтры, система отслеживания и система управления.

Когда мы определялись с этой площадкой, мы в том числе проводили некий предварительный экспресс-анализ. И мы не увидели там никаких угроз. Мы не увидели, что по каким-то физическим признакам от нее нужно отказываться

— Недавно ФАС одобрила вхождение в ваш бизнес структур «Роснано». Какая роль им отводится?

— Воздержусь от ответа.

— Допускаете ли вы вероятность, что место строительства казанского завода по каким-либо причинам будет все-таки перенесено? Вы ведь взяли эту площадку на свой страх и риск, вложили в нее деньги?

— Да, на сегодняшний день идет проектирование. Проведены экологические и геологические изыскания на площадке, комплекс инженерных изысканий, которые являются базовыми для начала разработки проектной документации. И на сегодня наш генеральный проектировщик, которым является казанская компания «КЭР-холдинг», ведет разработку проектной документации для выхода на общественное обсуждение и на экологическую экспертизу, а затем на Главгосэкспертизу.

— Если все же представить, что площадка не будет утверждена, к чему это приведет? Откажетесь от проекта?

— Когда мы определялись с этой площадкой, мы в том числе проводили некий предварительный экспресс-анализ. И мы не увидели там никаких угроз. Мы не увидели, что по каким-то физическим признакам от нее нужно отказываться. Эта угроза минимальна. Опять же, экологические и геологические и изыскания, которые там были проведены, подтверждают, что с точки зрения физики процессов там все хорошо.

Юлия Косолапкина, Рустем Шакиров, фото Максима Платонова
ПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    "в общем-то там достаточно прямая пропорция, сжигание 550 тысяч тонн мусора дает 55 мегаватт, то есть с каждой тысячи тонн 1 мегаватт"
    Арифметика? Не, не слышал
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  • Анонимно 14 апр
    Не думал, что тема МСЗ так остро может встать у нас
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    Анонимно 14 апр
    тема остро стоит с прошлого века, градоначальники ей не занимаются... но кучи мусора создают... их никто за это не спрашивал - и вот спросили... а они подставили москвичей... нов структуру кадров своих казанских устроили...
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  • Анонимно 14 апр
    Всего несколько попавших батареек приведут к существенному сокращению срока действия фильтров. Учитывая наш менталитет батарейки будут попадать регулярно. Фильтры раньше 9 месяцев никто менять не будет. То есть, большую часть времени фильтры работать не будут!
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    Анонимно 14 апр
    С чего вы взяли что батарейки так негативно влияют на это дело?
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    Анонимно 14 апр
    Почитайте тех условия эксплуатации фильтров.Думаете в цивилизованных странах просто так батарейки отдельно собирают?
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  • Анонимно 14 апр
    " Диоксинов, которыми так всех пугают, там не будет, т.к. они разлагаются при температуре 900 градусов, а в верхней части мусоросжигающей трубы температура доходит до 1200 градусов."Это хорошо. В теории.( которую мы тоже знаем ). Хорошо бы, чтобы так было и на практике! Нужно привлечь только толковых и умных специалистов.
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  • Анонимно 14 апр
    Лично для меня, это последний тест, оставаться жить в Казани или нет. Я - казанец в 4 поколении.
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    Анонимно 14 апр
    и в интересах 5 поколения надо увозить мусор по царской железной дороге от города за 30-40 км с пяти-шести площадок сбора и переработки внутри города - и там за городом уже работать с этими фракциями. А все годное отправлять туда же на площадку, но для переработки. КАМАЗЫ шныряют по Казани и коптят... чем короче перевалка внутри города - тем меньше топлива сожгут КАМАЗЫ в Казани доставляя на 3-4 км вместо 20-30 до Осиново... Непонятно чем занят проектировщик, если варианты с ж/д не показаны... значит ничем. А это ежедневный расход солярки и очень неэффективный. Платить 5 - ому поколению.
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  • Анонимно 14 апр
    Асу тп на шнайдере надо делать
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  • Анонимно 14 апр
    Может на месте МСЗ будем растить лесопарк?
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    Анонимно 14 апр
    А с мусором что будем делать?
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    Анонимно 14 апр
    Построим МСЗ, только подальше
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  • Анонимно 14 апр
    Загуглила. Нет сборов батареек в пешем доступе нигде. Только одна икеа. А туда ехать далеко
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    Анонимно 14 апр
    Вроде в бэхетле еще собирали
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  • Анонимно 14 апр
    Цветок ещё не вырос и не расцвёл, народ смотри куда посадят цветок
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  • Анонимно 14 апр
    Сначала Тимофеев говорит,что если фильтры не поменять во время,то сработают датчики и произойдет аварийная остановка.А уже ниже говорит,что жители увидят,что показатели изменились и поднимут шум.Так будет автоматическая аварийная остановка или это нам своим шумом надо останавливать завод, так как г Тимофеев?
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  • Анонимно 15 апр
    Нет МСЗ! Научитесь собирать и перерабатывать мусор раздельно! На вторсырье! Направьте 25 млн на раздельную переработку мусора! То что не можете переработать, нужно закапывать, а не сжигать!Не разрушайте природу! Планету лихорадит от вредной деятельности людей ,почему это не поймёте?никакие фильтры не очистят ядовитый газ МСЗ!
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