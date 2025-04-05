В Зеленодольске водитель, сбивший подростка на пешеходном переходе, заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 25-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2112, который 1 апреля 2025 года совершил наезд на 17-летнего подростка в Зеленодольске. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел на перекрестке, где подросток переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

По данным следствия, водитель нарушил правила дорожного движения и находился за рулем в состоянии опьянения. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Зеленодольская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и заключил водителя под стражу.



Напомним, что в Зеленодольске произошло ДТП. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры Татарстана. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2112 совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего перекресток по зебре на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло напротив дома № 60 по ул. Столичной.



Матвей Гавриков