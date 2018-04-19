Казанский Деточкин: брокер спустил миллионы банка на благотворительность?

По версии Следкома по РТ, по вине одного из лучших сотрудников «Ак Барс» лишился 76,6 млн рублей

В Казани завершено расследование первого в России уголовного дела по статье 185.3 УК РФ — манипулирование рынком. В этом преступлении признался 36-летний Артем Люлинский, бывший главный специалист отдела доверительного управления департамента инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка. По версии Следкома, брокер проводил биржевые сделки на рынках ценных бумаг и, пользуясь то счетом банка, то своим личным, ронял либо поднимал к собственной выгоде цены на акции ведущих российских компаний. Ущерб банка оценен в 76,6 млн рублей. Но их у Люлинского не нашли. Подробности в материале «Реального времени».

Миллионер без миллионов



В счет возможной компенсации ущерба следствием был наложен арест на иномарку «Киа Спортейдж». Другого дорогостоящего имущества у бывшего менеджера банка нет. Квартиру и ту снимает. Впрочем, признавая вину, он смог вернуть потерпевшему работодателю порядка 1,2 млн рублей. А еще представить в Следком информацию, как именно потратил миллионы. Забегая вперед, отметим, что если верить обвиняемому — половина сверхдоходов пошла на развитие… спорта! Как тут не вспомнить Деточкина из «Берегись автомобиля».

Напомним, 11 октября 2017 года о фактах манипулирования рынками ценных бумаг со стороны Артема Люлинского сообщил Центробанк РФ. В СМИ распространилась информация — якобы «маржа» брокера составила 77 млн рублей, а то и больше. Однако в первом уголовном деле, возбужденном по признакам мошенничества, фигурировал ущерб только в 22 млн рублей. Именно такую сумму поначалу указывал председатель правления ПАО «Ак Барс» Банк Зуфар Гараев. К марту 2018-го установленный по делу ущерб вырос более чем в три раза, однако от подозрений в мошенничестве — то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием — Люлинского избавили. Окончательное обвинение ему предъявили по относительно новому составу УК — статье 185.3 (манипулирование рынком).

Часть 2 данной статьи, которую вменяют Люлинскому, предусматривает ответственность от штрафа в 500 тыс. рублей до 7 лет лишения свободы — за «совершение операций с финансовыми инструментами, запрещенные законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере».

В «Ак Барс» Банке Артем Люлинский отработал 10 лет, уволившись еще в феврале 2017 года, то есть за полгода до обвинений. Фото Дарьи Турцевой



Следком согласен с Центробанком

В «Ак Барс» Банке Артем Люлинский отработал 10 лет, уволившись еще в феврале 2017 года, то есть за полгода до обвинений. В банке он был на хорошем счету, считался одним из самых опытных сотрудников. Именно хорошее знание механизма финансовых рынков и позволило ему на протяжении почти 6 лет, с марта 2011-го по декабрь 2016 года, менять условия биржевой игры в свою пользу, считают те, кто принимал участие в расследовании дела. Поскольку все сделки были обезличенными, руководство банка не могло обнаружить, что Люлинский проводит операции как с брокерскими счетами банка и Инвестиционной компании «Ак Барс Финанс», так и с личным счетом, причем по одним и тем же позициям.

В обвинении фигурируют почти полтысячи спорных сделок. По версии следствия, брокер использовал две схемы: в одной сначала сам совершал покупки ценных бумаг по более низким ценам, а затем продавал эти же акции банку (в лице самого себя, как представителя) уже подороже. Зарабатывал таким образом на акциях «Норильского никеля», «Северстали», «Татнефти», «Русгидро», «Газпрома», «Мечела», ВТБ и других компаний. Прибыль составляла от 396 рублей до 680 тыс. рублей. Результат манипуляций по первой схеме обернулся убытком банка в 43,2 млн рублей.

Вторая схема чуть хитрее. Брокера обвиняют в том, что он сначала сам вбрасывал на рынок целые пакеты акций по более высокой цене, а когда рынок насыщался, и цена падала — занимался скупкой таких же ценных бумаг у своего банка. Выгоды от таких операций работодатель брокера не получал. А вот прибыль Люлинского по итогам разбирательства с этой схемой оценили еще в 33,4 млн рублей.

Отметим, что выводы следствия подтвердили позицию Центробанка, пресс-служба которого еще в октябре утверждала: «Заявки Люлинского А.Х. в большинстве случаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени ПАО «Ак Барс» Банк или АО ИК «Ак Барс Финанс». Таким образом, Люлинский А.Х. имел возможность в течение нескольких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положительную разницу на собственном брокерском счете. Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Люлинскому А.Х. положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей за счет нанесения ПАО «Ак Барс» Банк убытка в идентичном размере».

Если верить сайту организации, то у клуба есть несколько филиалов в разных районах Казани с отделениями спортивной аэробики и олимпийского карате. Фото club-pride.ru



Сказал, что на деньги банка спонсировал спортклуб

На что же ушли миллионы от удачных манипуляций? Источники «Реального времени» утверждают, что сам Люлинский и его близкие друзья убеждали следователей: 35 млн рублей он вложил в развитие спортивного клуба «Прайд», спонсировал его развитие, закупку инвентаря и поездки детей на соревнования по всей стране. В Следком представили и положительную характеристику на спонсора, под которой подписались 149 человек.

ООО «Спортивный клуб «Прайд» было зарегистрировано в Казани в мае 2016 года. Артем Люлинский стал одним из трех равноправных учредителей с долей 33,3%. Его партнеры Ринат Миннивалеев и Ринат Курбанов (он же директор «Прайда»). Если верить сайту организации, то у клуба есть несколько филиалов в разных районах Казани с отделениями спортивной аэробики и олимпийского карате. Сам Люлинский, говорят, тоже каратист.

Серьезных сбережений у биржевого игрока не нашли. Но установили, что в период работы в банке видный холостяк отдыхал в жарких странах, тратился на экстремальный отдых в горах… И не женился.

Дело «миллионера без миллионов» на днях утвердила Прокуратура Татарстана. В ближайшее время оно будет направлено в Кировский райсуд Казани — по месту нахождения потерпевшего банка. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении материалов в особом порядке — в надежде на более мягкое наказание.