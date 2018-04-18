«Правительство решило построить МСЗ, откуда столько противоречий по этому вопросу?»

Депутаты Татарстана не одобрили запрет МСЗ вблизи населенных пунктов

Члены комитета по экологии татарстанского парламента рекомендовали отклонить законопроект, который точно определял бы, где именно можно строить мусоросжигающие заводы. Депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев уже вносил предложения, но и в этот раз ему было отказано. «Реальное время» узнало, почему представители республиканских ведомств не согласуют изменения.

«Законопроект снял бы острые вопросы»

Запретить строительство МСЗ на территории населенных пунктов, а также ближе десяти километров от их границ — такие изменения в Экологический кодекс РТ предлагал внести депутат республиканского Госсовета Артем Прокофьев. Обсуждение началось еще 8 декабря, но и на сегодняшнем заседании коллеги по профильному комитету его не поддержали.

— Положения по численности населения мы исключили. В итоге все равно получили отзыв от прокуратуры РТ о том, что мы выходим за пределы полномочий, такие ограничения могут устанавливаться только на федеральном уровне. В этот раз позиция прокуратуры даже жестче, это полное неприятие законопроекта. Хотя в федеральном законе указано, что у субъекта есть право на дополнительные ограничения для охраны атмосферного воздуха, — рассуждал Артем Прокофьев.

По его мнению, принятие изменений в Экологический кодекс республики сняло бы острые вопросы, которые есть сегодня, и переговоры между населением и властью шли бы совсем по-другому. Не все депутаты поддержали инициативу Артема Прокофьева, кто-то даже удивился реакции противников МСЗ.

Запретить строительство МСЗ на территории населенных пунктов, а также ближе десяти километров от их границ — такие изменения в Экологический кодекс РТ предлагал внести депутат республиканского Госсовета Артем Прокофьев



— Правительство решило построить МСЗ, откуда столько противоречий по этому вопросу? Откуда такое недоверие к правительству, которое считает завод экологичным? До этого вы предъявляли одни выводы, сейчас другие. Не вижу, что мешало бы заводу, — удивился депутат Госсовета РТ Мухаметвалей Хуснутдинов.

Артем Прокофьев не согласился, отметив, что доводы те же самые, просто он не стал их повторять.

— Речь об установлении расстояния. Если бы приняли эти нормы, то обсуждение проходило бы, но уже не так остро. Вы спрашиваете, откуда недоверие. В течение года муниципальные власти должны были обозначить свою позицию, но ничего не было, только недавно стало известно, что уже участок куплен. Конечно, у населения взрыв возмущения по этому поводу, вот одна из причин недоверия. Эти изменения установили бы красные флажки, — пояснил Артем Прокофьев.

Превышаем федеральные полномочия

Законопроект не поддержали многие ведомства из-за расхождений с федеральным законодательством.

— Это ошибка, когда субъект пытается ввести подобные ограничения. Существует положение о санитарно-защитной зоне в один километр, есть механизмы, которыми можно пользоваться, чтобы ее изменить. Законопроект противоречит положениям Конституции и федеральному законодательству, которое предписывает порядок установления границ санитарных зон, — объяснила несоответствия старший помощник прокурора РТ Галина Синякова.

Другие участники заседания, которым отправили законопроект на экспертизу, также говорили о несоответствиях.

— Это противоречит федеральному законодательству. Субъект не может вносить изменения в санитарную зону при строительстве, размещении таких объектов, — уверен главный советник отдела по законопроектной работе государственно-правового управления президента РТ Роман Сидаков.

«С 2019 года источники негативного воздействия первого класса, к которым относится МСЗ, будут оборудованы датчиками автоматического контроля, результаты мониторинга можно будет получать в режиме онлайн. Мы можем ограничиваться сегодняшними нормами для решения этого вопроса», — уверена Елена Попова



Главный советник отдела гражданского законодательства правового управления аппарата Госсовета РТ Вера Борисова добавила, что вносить предложенные изменения невозможно в обход федерального уровня: «Мы не можем устанавливать любые ограничения». Начальник отдела государственно-экологической экспертизы и нормирования Росприроднадзора по РТ Елена Попова даже несколько отдалилась от темы, добавив, что кроме нормальной санитарной защитной зоны в один километр скоро будут действовать и другие нормы.

— С 2019 года источники негативного воздействия первого класса, к которым относится МСЗ, будут оборудованы датчиками автоматического контроля, результаты мониторинга можно будет получать в режиме онлайн. Мы можем ограничиваться сегодняшними нормами для решения этого вопроса, — уверена Елена Попова.

Председатель комитета Тахир Хадеев признал, что проблема есть, равнодушных нет. «Каждый год количество отходов растет на 5—6%, нужно сортировать мусор. Но федеральное законодательство не устанавливает запрет подобного рода, предложенный механизм исключения незаконен», — подытожил Тахир Хадеев. Участники заседания единогласно приняли решение отклонить законопроект, который ограничивал бы выбор места для строительства МСЗ. Окончательно вопрос будет решен на ближайшем заседании Госсовета РТ.

— Завод должен быть, он нужен, нужна норма раздельного сбора отходов, — добавил депутат Госсовета РТ Рафаэль Юнусов.

Сразу после обсуждения инициатор изменений Артем Прокофьев покинул зал, не дожидаясь обсуждения других вопросов.

«Каждый год количество отходов растет на 5—6%, нужно сортировать мусор. Но федеральное законодательство не устанавливает запрет подобного рода, предложенный механизм исключения незаконен», — подытожил Тахир Хадеев

Многодетным семьям откажут в участке при переезде

Остальные законопроекты, вынесенные на обсуждение комитета, не вызвали таких вопросов и были единогласно поддержаны. Один из них предполагает ограничение права многодетных семей на получение земельного участка. Сейчас по закону отказать в предоставлении земли можно только тогда, когда те, кому она положена, три раза отказались выбрать участок или три раза не явились на процедуру по выбору.

Татарстанский законопроект расширяет перечень таких ситуаций. Например, многодетной семье предлагают отказать в участке, если у одного из членов прекратится действие российского гражданства, из-за лишения родительских прав, при подаче заявления об исключении из списков или при переезде всех членов семьи на постоянное место жительства в другой регион.