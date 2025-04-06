Исследование: больше половины казанцев довольны своим работодателем

В среднем респонденты оценивают компании, в которых работают, на 7,4 балла из 10

Фото: Максим Платонов

Больше половины казанцев — 58% — не имеют претензий к своему работодателю. Они оценили свой уровень удовлетворенности на 8—10 баллов из 10. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы» и Корпоративной академии «Росатома».

В среднем респонденты оценивают компании, в которых трудоустроены, на 7,4 балла из 10. О готовности порекомендовать своего работодателя близким заявили 58% участников исследования. Решительно отказались от этого лишь 4%.

Илья Репин / realnoevremya.ru

В числе преимуществ своей работы казанцы называли:



высокий уровень дохода — 49% ответов;

комфортное место работы — 25%;

получение полезных навыков и компетенции — 23%;

возможность обсудить гибкий график при необходимости — 17%.

Напомним, лишь каждый десятый россиянин конкурирует с коллегами за внимание начальства. Большинство опрошенных — 60% — предпочитают качественно выполнять свою работу, избегая соперничества. В дружных коллективах без конкуренции работают 24% респондентов.

Галия Гарифуллина