Министр иностранных дел Эстонии предложил лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью немецкой газете Rheinische Post. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.

В ходе интервью Цахкна также назвал Венгрию «слабой страной», обвинив ее в том, что она якобы «играет в команде Путина». Эти заявления прозвучали на фоне усиления противоречий между Будапештом и другими странами Евросоюза.

Правительство Венгрии неоднократно блокировало итоговые документы саммитов ЕС, содержащие антироссийские позиции.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что санкции против России не работают. По его мнению, политика западных стран в этом вопросе потерпела провал.



Матвей Гавриков