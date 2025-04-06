Центробанк рассматривает выпуск юбилейной монеты в честь Жириновского

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от ЛДПР обратились к Центробанку с предложением выпустить юбилейную монету к 35-летию партии, посвященную ее основателю Владимиру Жириновскому. Письмо было отправлено главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В ответном письме зампред Банка России Сергей Белов напомнил о необходимости получения согласия от родственников Жириновского, а также о правилах, касающихся использования имен и изображений граждан на монетах.

— Мы ждем подтверждение от семьи Жириновского и фотографии политика, — заявил Белов. На данный момент не уточняется ни количество монет, ни их номинал.

Владимир Жириновский, известный российский политик, был госпитализирован с коронавирусом в феврале 2022 года и скончался 6 апреля того же года в возрасте 75 лет.

Кроме того, ожидается празднование 80-летия Жириновского в 2026 году, которое будет возглавлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом оргкомитете будут также присутствовать вице-премьеры и министры.