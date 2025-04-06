Глава РФПИ анонсировал новые российско-американские встречи на будущей неделе

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщили в RT на русском.

Дмитриев подчеркнул важность диалога между странами и сообщил, что «уже на следующей неделе» можно ожидать продолжения общения между российскими и американскими партнерами. Это может открыть новые возможности для сотрудничества.

Реальное время / realnoevremya.ru

Визиты и контакты на высоком уровне могут содействовать улучшению отношений и обсуждению вопросов, касающихся экономического сотрудничества. Дмитриев, как спецпредставитель президента России по инвестициям, подчеркнул, что восстановление диалога является важным шагом в двусторонних отношениях.

Напомним, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения. Об этом также рассказал по итогам переговоров с представителями администрации Трампа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



Анастасия Фартыгина