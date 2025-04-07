Елена Стрюкова: «Большая часть новых арендаторов в ТЦ Казани — российские компании»
Обзор рынка торговой, офисной и складской недвижимости Казани за первый квартал года
С началом переговоров США и России об урегулировании конфликта на Украине активно обсуждается тема возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. В частности, американские компании хотят вернуться в Россию и занять нишу европейских, заявил недавно глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Но пока не получено ни одного прямого обращения от ушедших ранее арендаторов, сообщила управляющий партнер Perfect RED и полпред РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. Почему их возврат может быть осложнен, насколько подорожала аренда, и как казанский рынок коммерческой недвижимости в целом пережил первый квартал года — эксперт рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».
Торговая недвижимость
Процесс замещения брендов, покинувших российский рынок, в торговых центрах почти завершен. По итогам первого квартала 2025 года уровень вакансии составил всего 6%. Большая часть новых арендаторов представляют собой российские компании.
В связи с низкой долей свободных помещений в торговых центрах темп открытия новых магазинов тоже снижается: за I квартал 2025 года открылось 16 магазинов. Для сравнения в IV квартале 2024 года их было 24.
Открытия новых магазинов в I квартале 2025 года
- «МЕГА»: Collection by vsesmart, lady & gentleman STREET, PEPLOS, Not Only Poke
- «Тандем»: EMMI
- «Комьюнити-центр АРТ»: SUNLIGHT, Brew Barrel
- Park House: MARS AVENUE, ERGONOVA, MADAM COCO, YAMAGUCHI, «Четыре лапы»
- KazanMall: Bugatti, WISH BY YOU
- «ГоркиПарк»: LUCHI KIDS, «Сонум»
Новости
- В первом квартале 2025 года был продан бывший торговый центр «Мебельград». Новым владельцем стала полиграфическая компания «Куранты».
- Союз торговых центров (СТЦ) России обратился к компаниям Uniqlo, H&M и Inditex, предложив им вернуться в РФ, однако пока не получено ни одного прямого обращения от ушедших ранее арендаторов — международных компаний сетевого ретейла.
- В случае если международные торговые бренды примут решение о готовности вернуться на российский рынок, этот процесс может быть осложнен целым рядом причин: отсутствие свободных помещений, отсутствие возможности расторжения долгосрочных договоров в одностороннем порядке расторжения с текущими арендаторами.
*Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м
** В связи с реконструкцией ТРЦ «Кольцо» вакантные площади объекта
в I квартале не учитывались
Складская недвижимость
В I квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение спроса на склады. Основными сдерживающими факторами для заключения сделок стали: рост ставок аренды и непредсказуемая динамика потребительской активности. В результате, значительная часть арендаторов заняли выжидательную позицию, оптимизируя свои ресурсы и используемые площади.
В первом квартале новых объектов введено не было. До конца текущего года прогноз по вводу складов класса А в Казани и агломерации составляет 204 тыс. квадратных метров.
Уровень вакансии на конец I квартала 2025 года составил 3,4%. Впервые за три года появились доступные для аренды блоки площадью до 7 800 квадратных метров. В целом в течение года мы будем наблюдать колебания уровня вакансии в связи с завершением строительства спекулятивных складов, выходящих на рынок, ротацией арендаторов, а также появлением предложений по субаренде.
Тенденции и прогнозы
- Вслед за рекордным ростом ставок аренды и цен продажи складской недвижимости в г. Казани ожидается их замедление. Пик ставок пройдет, дальнейший рост будет связан с выходом новых объектов на рынок.
- Увеличение средней ставки аренды привело к уменьшению активности арендаторов.
- Удорожание строительства и уменьшение активности арендаторов заставляют девелоперов пересмотреть политику в отношении строительства новых проектов или очередей.
- Ожидается небольшое увеличение уровня вакансии на рынке в связи с ротацией арендаторов между уже существующими складскими комплексами и проектами, которые готовы к вводу в эксплуатацию в течение года.
- Потенциальный объем сделок по аренде складов в Казани и агломерации до конца 2025 года составит не мене 160 тыс. квадратных метров.
- Основным источником спроса на складские площади останутся компании из сегмента e-commerce, продуктового ретейла и логистики. Они остаются главными драйверами рынка генерируя 75—85% сделок на рынке.
Предложение по аренде складов класса А
- Склад класса А «NK парк» по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково. Площадь: 20 000 кв. м. Высота хранения: 12 метров. Парковка: 73 машино-места. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2025 года.
- Производственно-складской комплекс по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Тэцевская. Площадь: 4 800 квадратных метров. Высота хранения: 8 метров. Парковка: 48 машино-мест. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2025 года.
- Производственно-складской комплекс по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Петра Витера. Площадь 25 000 квадратных метров. Высота хранения: 12 м. Парковка: 134 машино-места. Ввод в эксплуатацию: I квартал 2026 года.
Офисная недвижимость
Офисная недвижимость в Казани обладает структурой, типичной для большинства городов с населением свыше миллиона человек. Она представлена разнообразными объектами: от зданий, построенных в 2000-х годах, до реконструированных объектов и современных сооружений.
Совокупный объем качественных бизнес-центров классов «А», «В+» и «В» превышает 576 тыс. кв. м и включает 62 объекта общей площадью более 3 000 квадратных метров. Бизнес-центры класса «А» составляют 26% от общего объема качественной офисной недвижимости, бизнес-центры класса «В+» занимают 15%, а класса «В» — 59%. Это разнообразие свидетельствует о потребностях бизнеса в различных форматах офисных пространств.
На конец первого квартала 2025 года уровень вакансии в офисной недвижимости достиг 4%, что на 3 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основные причины роста доли свободных помещений: выход на рынок новых объектов,
ротация арендаторов и рост ставки аренды (в некоторых случаях приведший к съезду арендаторов в более бюджетные объекты).
Новости, тенденции и прогнозы
- Новое строительство в сегменте офисной недвижимости в г. Казани идет в сегменте малых объектов — строятся бизнес-центры и офисные здания площадью от 1 500 до 5 000 квадратных метров.
- В условиях нехватки свободных участков с подходящим назначением в центре города и потенциалом для роста, предложением качественных офисных зданий могут выступить объекты, пригодные для редевелопмента. Реконструкция исторических зданий в центральной части города и редевелопмент территорий бывших промышленных зон являются потенциалом для удовлетворения существующего спроса на качественные офисы.
- Наблюдается интерес к офисам с готовой отделкой и мебелью, в частности для размещения бэк-офисов крупных компаний. Ярким примером этого тренда является сдача в аренду площадей коворкингов SOK и Workki, которые были сданы одному арендатору целиком. Такой подход позволяет компаниям существенно сократить время на обустройство и быстрее приступить к работе.
- С учетом ежегодной индексации арендных ставок, которая в настоящее время составляет 10—15%, а также строительства нового бизнес-центра класса «А» А5 Prenium на улице Право-Булачной, в сегменте бизнес-центров ожидается рост средних ставок аренды.
- В конце 2024 года бизнес-центр класса «В» «Тахлес» сменил своего владельца. Новый собственник решил пересмотреть ставки в сторону увеличения, что привело к освобождению значительной части офисных помещений.
*Здесь и далее ставка аренды указана включая НДС и OpEx
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