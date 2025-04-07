Елена Стрюкова: «Большая часть новых арендаторов в ТЦ Казани — российские компании»

Обзор рынка торговой, офисной и складской недвижимости Казани за первый квартал года

Фото: коллаж "Реального времени"

С началом переговоров США и России об урегулировании конфликта на Украине активно обсуждается тема возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. В частности, американские компании хотят вернуться в Россию и занять нишу европейских, заявил недавно глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Но пока не получено ни одного прямого обращения от ушедших ранее арендаторов, сообщила управляющий партнер Perfect RED и полпред РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. Почему их возврат может быть осложнен, насколько подорожала аренда, и как казанский рынок коммерческой недвижимости в целом пережил первый квартал года — эксперт рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».

Торговая недвижимость

Процесс замещения брендов, покинувших российский рынок, в торговых центрах почти завершен. По итогам первого квартала 2025 года уровень вакансии составил всего 6%. Большая часть новых арендаторов представляют собой российские компании.

Реальное время / realnoevremya.ru

В связи с низкой долей свободных помещений в торговых центрах темп открытия новых магазинов тоже снижается: за I квартал 2025 года открылось 16 магазинов. Для сравнения в IV квартале 2024 года их было 24.

Реальное время / realnoevremya.ru

Открытия новых магазинов в I квартале 2025 года

«МЕГА» : Collection by vsesmart, lady & gentleman STREET, PEPLOS, Not Only Poke

«Тандем» : EMMI

: EMMI «Комьюнити-центр АРТ» : SUNLIGHT, Brew Barrel

: SUNLIGHT, Brew Barrel Park House : MARS AVENUE, ERGONOVA, MADAM COCO, YAMAGUCHI, «Четыре лапы»

: MARS AVENUE, ERGONOVA, MADAM COCO, YAMAGUCHI, «Четыре лапы» KazanMall : Bugatti, WISH BY YOU

: Bugatti, WISH BY YOU «ГоркиПарк» : LUCHI KIDS, «Сонум»

Процесс замещения брендов, покинувших российский рынок, в торговых центрах почти завершен. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новости

В первом квартале 2025 года был продан бывший торговый центр «Мебельград». Новым владельцем стала полиграфическая компания «Куранты».

Союз торговых центров (СТЦ) России обратился к компаниям Uniqlo, H&M и Inditex, предложив им вернуться в РФ, однако пока не получено ни одного прямого обращения от ушедших ранее арендаторов — международных компаний сетевого ретейла.

В случае если международные торговые бренды примут решение о готовности вернуться на российский рынок, этот процесс может быть осложнен целым рядом причин: отсутствие свободных помещений, отсутствие возможности расторжения долгосрочных договоров в одностороннем порядке расторжения с текущими арендаторами.

*Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м

** В связи с реконструкцией ТРЦ «Кольцо» вакантные площади объекта

в I квартале не учитывались



Складская недвижимость

В I квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение спроса на склады. Основными сдерживающими факторами для заключения сделок стали: рост ставок аренды и непредсказуемая динамика потребительской активности. В результате, значительная часть арендаторов заняли выжидательную позицию, оптимизируя свои ресурсы и используемые площади.

Реальное время / realnoevremya.ru

В первом квартале новых объектов введено не было. До конца текущего года прогноз по вводу складов класса А в Казани и агломерации составляет 204 тыс. квадратных метров.

Уровень вакансии на конец I квартала 2025 года составил 3,4%. Впервые за три года появились доступные для аренды блоки площадью до 7 800 квадратных метров. В целом в течение года мы будем наблюдать колебания уровня вакансии в связи с завершением строительства спекулятивных складов, выходящих на рынок, ротацией арендаторов, а также появлением предложений по субаренде.

. Реальное время / realnoevremya.ru

Реальное время / realnoevremya.ru

Тенденции и прогнозы

Вслед за рекордным ростом ставок аренды и цен продажи складской недвижимости в г. Казани ожидается их замедление. Пик ставок пройдет, дальнейший рост будет связан с выходом новых объектов на рынок.

Увеличение средней ставки аренды привело к уменьшению активности арендаторов.

Удорожание строительства и уменьшение активности арендаторов заставляют девелоперов пересмотреть политику в отношении строительства новых проектов или очередей.

Ожидается небольшое увеличение уровня вакансии на рынке в связи с ротацией арендаторов между уже существующими складскими комплексами и проектами, которые готовы к вводу в эксплуатацию в течение года.

Потенциальный объем сделок по аренде складов в Казани и агломерации до конца 2025 года составит не мене 160 тыс. квадратных метров.

Основным источником спроса на складские площади останутся компании из сегмента e-commerce, продуктового ретейла и логистики. Они остаются главными драйверами рынка генерируя 75—85% сделок на рынке.

Вслед за рекордным ростом ставок аренды и цен продажи складской недвижимости в г. Казани ожидается их замедление. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предложение по аренде складов класса А

Склад класса А «NK парк» по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково. Площадь: 20 000 кв. м. Высота хранения: 12 метров. Парковка: 73 машино-места. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2025 года.

Производственно-складской комплекс по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Тэцевская. Площадь: 4 800 квадратных метров. Высота хранения: 8 метров. Парковка: 48 машино-мест. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2025 года.

Производственно-складской комплекс по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Петра Витера. Площадь 25 000 квадратных метров. Высота хранения: 12 м. Парковка: 134 машино-места. Ввод в эксплуатацию: I квартал 2026 года.

Офисная недвижимость

Офисная недвижимость в Казани обладает структурой, типичной для большинства городов с населением свыше миллиона человек. Она представлена разнообразными объектами: от зданий, построенных в 2000-х годах, до реконструированных объектов и современных сооружений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Совокупный объем качественных бизнес-центров классов «А», «В+» и «В» превышает 576 тыс. кв. м и включает 62 объекта общей площадью более 3 000 квадратных метров. Бизнес-центры класса «А» составляют 26% от общего объема качественной офисной недвижимости, бизнес-центры класса «В+» занимают 15%, а класса «В» — 59%. Это разнообразие свидетельствует о потребностях бизнеса в различных форматах офисных пространств.

Реальное время / realnoevremya.ru

На конец первого квартала 2025 года уровень вакансии в офисной недвижимости достиг 4%, что на 3 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основные причины роста доли свободных помещений: выход на рынок новых объектов,

ротация арендаторов и рост ставки аренды (в некоторых случаях приведший к съезду арендаторов в более бюджетные объекты).

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости, тенденции и прогнозы



Новое строительство в сегменте офисной недвижимости в г. Казани идет в сегменте малых объектов — строятся бизнес-центры и офисные здания площадью от 1 500 до 5 000 квадратных метров.

В условиях нехватки свободных участков с подходящим назначением в центре города и потенциалом для роста, предложением качественных офисных зданий могут выступить объекты, пригодные для редевелопмента. Реконструкция исторических зданий в центральной части города и редевелопмент территорий бывших промышленных зон являются потенциалом для удовлетворения существующего спроса на качественные офисы.

Наблюдается интерес к офисам с готовой отделкой и мебелью, в частности для размещения бэк-офисов крупных компаний. Ярким примером этого тренда является сдача в аренду площадей коворкингов SOK и Workki, которые были сданы одному арендатору целиком. Такой подход позволяет компаниям существенно сократить время на обустройство и быстрее приступить к работе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С учетом ежегодной индексации арендных ставок, которая в настоящее время составляет 10—15%, а также строительства нового бизнес-центра класса «А» А5 Prenium на улице Право-Булачной, в сегменте бизнес-центров ожидается рост средних ставок аренды.

В конце 2024 года бизнес-центр класса «В» «Тахлес» сменил своего владельца. Новый собственник решил пересмотреть ставки в сторону увеличения, что привело к освобождению значительной части офисных помещений.

*Здесь и далее ставка аренды указана включая НДС и OpEx

