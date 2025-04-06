Папа Римский Франциск впервые появился на публике после двустороннего воспаления легких

Папа Римский Франциск, сегодня, 6 апреля, впервые появился на площади Святого Петра после длительного заболевания. Он приехал в инвалидной коляске после мессы, посвященной больным, и поприветствовал собравшихся верующих. Об этом сообщили в ТАСС.

Понтифик выписался из больницы только 23 марта, где провел почти 40 дней с диагнозом «двустороннее воспаление легких». На площади его встречали аплодисментами и, хотя голос Франциска звучал немного ослаблено, он смог обратиться к публике.

По возрасту, 88 лет, папе Римскому предписан покой на два месяца, в связи с чем все его мероприятия были отменены. Ранее кардинал Пьетро Паролин сообщал, что после болезни понтифик уже работает с документами и его состояние постепенно улучшается.

Из-за кислородной терапии у Франциска возникли проблемы с голосом. В настоящее время он проходит физиотерапию и продолжает восстановление. Несмотря на ограничения, ожидается, что папа делегирует проведение пасхальных ритуалов.

Анастасия Фартыгина