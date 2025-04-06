Доходы Penguin Random House в 2024 году выросли на 8,5%, превысив $5 млрд

Операционная прибыль компании составила $739 млн, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом

Американское издательство Penguin Random House (PRH) достигла значительного роста доходов в 2024 году. Согласно отчету ее материнской компании Bertelsmann, продажи PRH увеличились на 8,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув $5,3 млрд. Это произошло благодаря нескольким факторам, включая повышение цен на книги, успешные продажи аудиокниг и стратегические приобретения. Операционная прибыль компании составила $739 млн, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Особое влияние на увеличение доходов оказали приобретения. В январе 2024 года PRH приобрела издательство Hay House за $85 млн, что добавило $73 млн к общим продажам. Также в течение года были сделаны другие важные приобретения, включая Boom! Studios и издательские активы Amber-Allen Publishing. Кроме того, компания увеличила свою долю в Sourcebooks с 53 до 75%.

PRH также показала успешные результаты на американском рынке, где ее доля выросла до 23,8% (по сравнению с 22,9% в 2023 году). США составляют 59,2% от мировых продаж компании, что составляет около $3,1 млрд. В Великобритании также наблюдается рост, в основном благодаря увеличению продаж аудиокниг и приобретению издательства Quadrille.

В числе бестселлеров года оказались книги Funny Story Эмили Генри и First Lie Wins Эшли Эльстон. Среди книг на вторичном рынке продолжили лидировать «Атомные привычки» Джеймса Клира и биография Тейлор Свифт в серии Little Golden Book. Важную роль в доходах PRH сыграл рост продаж аудиокниг.

PRH также продолжала расширять свои международные операции. Компания активно внедряет технологии, включая разработку приложений с искусственным интеллектом, таких как Orion, предназначенное для автоматической проверки текстов для аудиокниг.

На фоне роста доходов Bertelsmann в целом PRH остается одним из крупнейших бизнесов группы, составив около 25,5% от общего объема продаж. В 2024 году общий доход Bertelsmann снизился до $19 млрд, в основном из-за продажи доли в компании Majorel.

Генеральный директор PRH Нихар Малавия подчеркнул важность гибкости компании в условиях быстрого изменения технологий и экономической неопределенности. По его словам, успех PRH связан с приобретениями, широкой линейкой публикаций и сильным фокусом на авторов и их работы. Малавия отметил, что книги продолжают играть ключевую роль в поддержке общественного диалога и формировании культурных ценностей в мире, где мнения становятся все более поляризованными.

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Екатерина Петрова