«Глава района с прошлой осени мучает меня, когда снесем дом Махариши»

Компания «ЮИТ» планирует начать строительство первой очереди ЖК Taloni на берегу реки уже в апреле — июне этого года.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани прошел «зеленый совет» по возведению спорного жилого комплекса от финского застройщика. По настоянию экологов площадь застройки сократилась, изменилась планировка комплекса, но жителей ближайших домов это решение не устроит. Активисты выразили готовность помешать стройке, как только начнутся активные работы. «Реальное время» узнало планы застройщика и требования местных жителей.

Комплексная экологическая оценка повлияла на застройку

— Жители высказываются против застройки, получается, вы не учитываете мнение горожан.

— Это не ко мне вопрос, не по адресу.

— А к кому по адресу?

— В администрацию города.

Примерно в таком ключе шло общение между противниками стройки, жильцами домов на Гаврилова и Чуйкова, и представителями компании «ЮИТ-Казань». Несмотря на то, что это был брифинг для журналистов, около 10 активистов пришли на мероприятие, утверждая накануне в соцсетях, что на это мероприятие их не пригласили. Генеральный директор Владимир Сорокин даже назвал планируемые сроки строительства первой очереди — ll квартал этого года. На возведение первого 18-этажного дома понадобится около 2 лет. Всего ЖК Taloni подразумевает под собой шесть жилых домов от 16 до 20 этажей, крытый паркинг с озелененной крышей, детский сад, между домами — общественное пространство в виде бульвара. Компания уже подала заявку на проведение публичных слушаний проекта, когда именно они состоятся, зависит уже от администрации города. Любые дальнейшие изменения, если нынешний проект на 4,4 га и не пройдет, будут обсуждаться с городом.

— Не могу быть уверен, как именно пройдут общественные слушания. Как я могу говорить о них, если еще и не прошли? Понятия не имею, какое решение может быть вынесено, — поделился сомнениями Владимир Сорокин по поводу предстоящих публичных слушаний.

ЖК Taloni подразумевает под собой шесть жилых домов от 16 до 20 этажей, крытый паркинг с озелененной крышей, детский сад, между домами — общественное пространство в виде бульвара



Но не стоит забывать, что на разработку проекта застройки был объявлен конкурс, председателем жюри которого выступала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Так что город как минимум в курсе планируемого строительства. После выбора плана застройки компания обратилась к комплексной экологической оценке. Специалисты, руководителем которых является начальник отдела оптимизации надземных экосистем Института экологии КФУ Галина Юпина (вместе с ней, по словам Владимира Сорокина, работает половина КФУ), вынесли вердикт — застройщик оставляет свободными важные 7 800 квадратных метров в непосредственной близости у Казанки, ведет поэтапное строительство объектов.

Куда будет сливаться канализация, в Казанку?

Генеральный директор признал, что со стороны экологов было много разных мнений, начиная от полного запрета на стройку, заканчивая принятым решением. По словам Владимира Сорокина, краснокнижных растений и животных на участке нет, более того, экосистема рядом с заброшенным зданием университета Махариши находится в плачевном состоянии.

— Территория у здания особо нарушенная из-за того, что насыпалась земля, песок, здесь были разные конструкции. Все возобновлять нецелесообразно, нарушен почвенный слой, — передал мнение «зеленого совета» генеральный директор «ЮИТ-Казань».

Здание планируют снести в ближайшее время, независимая экспертиза признала его аварийным. «Глава района с прошлой осени мучает меня, когда снесем. Мы специально его огородили, ведь если что-то рухнет и кто-то пострадает, то посадят меня. Получены все разрешительные документы на снос здания, в ближайшее время начнем. Будем решать, справимся собственными силами или с помощью подрядчиков», — пояснил Владимир Сорокин.



Активисты и журналисты припомнили руководству компании ответ прокуратуры Казани, что участок передан нынешним владельцам с нарушениями



Участок застройщика находится от Казанки примерно в 400 метрах, и это с учетом буферной зоны, где запрещены любые работы. Жители сразу обеспокоились, будут ли бетонировать берег, как его изменят?

— Это вопрос к городу, мы можем делать что-то только в рамках собственного участка, — объяснил Владимир Сорокин.

Но на некоторые вопросы он ответил более конкретно.

— Вы хотите построить здесь такие огромные жилые дома, а куда станете девать продукты жизнедеятельности? Сливать в Казанку?…

— Почему сразу Казанка? Ближайшее — это коллектор. Через локальные очистные сооружения все стоки будут попадать в коллектор. Все технические условия от водоканала получены, по ливневым стокам — от Комитета внешнего благоустройства, — ответил генеральный директор.

В приобретении участка все законно

Активисты и журналисты припомнили руководству компании ответ прокуратуры Казани, что участок передан нынешним владельцам с нарушениями. Владимир Сорокин сразу поправил, что земля не передана, а куплена.

На некоторые вопросы Сорокин ответил более конкретно

— Мы приобрели участок у частного владельца. Честно говоря, не могу сказать, каким именно образом был предоставлен, но там все законно. Если бы были нарушения в передаче земли, мы бы узнали первыми, — ответил Владимир Сорокин.

Активисты ответили, что прокуратура Казани ждет ответа от мэрии города, как именно были переданы земли.

— Если выйдет техника, то люди выйдут на стройку, взявшись за руки, — высказывали несогласие жильцы соседних домов.

Отдельной работы с ними в компании не ведут — «есть регламенты подготовки строительного объекта, мы их выполняем, встреча с общественностью туда не входит. Среди активистов можно делать любые заявления, мы общаемся с профессионалами. На «зеленом совете» были почвоведы, орнитологи, многие другие специалисты. Они вместе и вынесли окончательное решение».

Ожидается, что строительство ЖК обойдется в два млрд рублей, класс — комфорт плюс. Стоимость квадратного метра будет формироваться не от класса жилья, а от экономической ситуации. О принадлежности соседних участков ООО «Артур», долей которого владеет генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, руководство «ЮИТ-Казань» якобы не знало, заявив, что не поддерживает никаких отношений с соседями.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов