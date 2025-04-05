В Татарстане на развитие движения юных натуралистов выделили 4,3 млн рублей

В республике проведут ряд конкурсов, научно-практических конференций, экскурсий в природные и историко-культурные объекты

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на развитие движения юных натуралистов выделили 4,3 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

Исполнителю предстоит организовать целый ряд конкурсов. В их числе:

«Лучший отряд Юннатов». Участие в нем должны принять не менее 15 объединений юных натуралистов в возрасте от 10 до 16 лет. Им предоставят возможность создать собственный проект или модель новой разработки в области экологии;

«Лучшая научно-исследовательская работа». Подрядчику предстоит привлечь к нему не менее 50 школьников 10—13 и 14—16 лет. Конкурс необходим для повышения научной квалификации юннатов;

«Лучший наставник юннатского движения Татарстана». Участвовать в конкурсе должны не менее 15 преподавателей. Победителя выберут по результатам общественной, социальной и наставнической деятельности в юннатском движении;

«Лучший юннат». На него приглашаются учащиеся школ и учреждений дополнительного образования в возрасте от 10 до 16 лет;

конкурс рисунков для издания календаря фенологических наблюдений (наблюдения за периодическими явлениями в жизни природы и культурных растений, — прим. ред.). Школьникам 6—10 лет предложат нарисовать изменения в природе, характерные для каждого сезона. Впоследствии будут изданы 100 фенологических календарей на 2026 год для распространения среди образовательных учреждений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, исполнитель займется актуализацией методической базы для развития движения в Татарстане и проведением кружков юных натуралистов минимум в 15 муниципальных образованиях республики. Посещать кружки должны не менее 300 человек. Раз в месяц для юннатов будут проходить 45-минутные интерактивные игры на такие темы, как животные, растения, фенология и экология Татарстана.

Также тендер предусматривает проведение двух научно-практических конференций (охват — 140 школьников и учителей), восьми экскурсий в природные и историко-культурные объекты региона и трехдневного итогового слета юных натуралистов во второй половине 2025 года (охват — 250 человек).

Напомним, экологическое благополучие Татарстана за 5 лет увеличилось почти в полтора раза. Сводный экологический индекс республики составляет 73, что на два пункта выше, чем летом 2024 года.

Галия Гарифуллина