Мошенники начали рассылать поддельные квитанции ЖКХ с QR-кодами

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Россияне стали жертвами новой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют поддельные квитанции с QR-кодами, имитирующие долги за коммунальные услуги, сообщили в ТАСС со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Мошенники распространяют поддельные квитанции, указывающие на несуществующую задолженность, и предлагают оплатить ее через QR-код, который перенаправляет пользователей на счет мошенников или фишинговую ссылку для кражи персональных данных.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

В связи с этим МВД рекомендует тщательно проверять подлинность квитанций, сравнивая их с предыдущими, обращаясь в домовые чаты или напрямую в управляющую компанию для подтверждения информации.

Анастасия Фартыгина