Жителя Таллина выдворили из Эстонии за демонстрацию герба России в TikTok

Житель Таллина Константин Горлов, обладатель вида на жительство (ВНЖ) в Эстонии, был оштрафован, лишен ВНЖ и депортирован из страны с запретом на въезд. Причиной стали обвинения в демонстрации герба Российской Федерации во время стрима в TikTok.

Инцидент произошел во время прямого эфира, где на заднем плане у мужчины находился флаг футбольного клуба «Спартак», содержащий изображение двуглавого орла. Это послужило основанием для признания его «опасным для эстонского государства».

Меры в отношении Горлова включали не только аннулирование вида на жительство и штраф, но и запрет на повторный въезд в Эстонию.

Матвей Гавриков