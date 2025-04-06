Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь, утром в северных районах с мокрым снегом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный, восточный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром ожидается порядка +4 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов, на юге и востоке +13 до +18 градусов. Утром в отдельных северных районах на дорогах возможно образование гололедицы.
В Казани температура составит +6 до +8 градусов, будет небольшой дождь.
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