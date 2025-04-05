В Пестречинском районе произошло смертельное ДТП: погибли два человека

Сегодня в Пестречинском районе Татарстана произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь за рулем в утомленном состоянии и уснув во время движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия.

На место ДТП выехал заместитель прокурора Пестречинского района Марат Гималтдинов для проведения проверки и установления всех обстоятельств случившегося.

Районная прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.



Матвей Гавриков