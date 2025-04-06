В Великобритании создали ассоциацию для продвижения индустрии комиксов на мировой рынок

Ее цель — ускорить развитие национальной индустрии комиксов, повысить экспортный потенциал и привлечь инвестиции

Фото: Максим Платонов

В Великобритании создана новая торговая организация Comic Book UK. Ее цель — ускорить развитие национальной индустрии комиксов, повысить экспортный потенциал и привлечь инвестиции. В число учредителей вошли издательства DC Thomson, Rebellion Entertainment, Avery Hill Publishing и The Phoenix Comic. Также участие приняли медиакомпания B7 Media и стартап Fable. Все участники работают на британском рынке графических романов, детских комиксов и мультимедийных проектов.

Инициативу поддержал министр в департаменте науки, инноваций, технологий и в департаменте культуры, СМИ и спорта. По его словам, комиксы и карикатуры — часть 11-миллиардного издательского сектора Великобритании. Министр отметил, что британские комиксы оказывают влияние на мировую культуру, а теперь получат официального представителя для продвижения интересов отрасли и привлечения инвестиций.

Comic Book UK планирует в первый год сосредоточиться на исследованиях. Организация оценит экономическую значимость сектора, выработает предложения по государственной политике и поможет снизить риски для компаний, запускающих проекты роста. Также планируется продвижение британских комиксов, как экспортного продукта, на международных рынках — в странах Азии, Европы и Северной Америки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ассоциация начнет совместные программы с организацией LICAF, которая занимается развитием комикс-культуры. В фокусе — социальное воздействие комиксов и создание новых возможностей для авторов и издателей. Кроме того, Comic Book UK примет участие в обсуждениях по регулированию генеративного искусственного интеллекта. Представители ассоциации заявили, что развитие отрасли требует активной работы на всех уровнях — от культурной политики до технических стандартов.

Руководитель Comic Book UK заявил, что в стране есть и творческий потенциал, и деловая база, чтобы стать лидером на мировом рынке комиксов. По его словам, компании из Великобритании уже расширяют свое присутствие за рубежом, а интерес со стороны международных инвесторов продолжает расти.

В ближайшие месяцы Comic Book UK объявит о новых участниках. Планируется, что в союз войдут независимые издательства из разных регионов страны.

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Екатерина Петрова