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На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Татарстане выделили 24,3 млн рублей

18:22, 06.04.2025

Срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года

На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Татарстане выделили 24,3 млн рублей
Фото: Реальное время

На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Сабинском районе Татарстана выделили 24,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит выполнить следующие работы:

  • снос зеленых насаждений;
  • строительство сетей электроснабжение КЛ-0,4 кВ и внешних инженерных сетей: сети канализации и канализационная насосная станция;
  • благоустройство.

Также предусмотрены затраты на инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана». Срок исполнения контракта — до 31 декабря.

Напомним, в будущем году в Татарстане планируют приступить к созданию индустриального парка «Северные ворота» стоимостью 88 млрд рублей. Он займет площадь 202 га и расположится вблизи «Казаньоргсинтеза».

Галия Гарифуллина

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