На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Татарстане выделили 24,3 млн рублей
Срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года
На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Сабинском районе Татарстана выделили 24,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит выполнить следующие работы:
- снос зеленых насаждений;
- строительство сетей электроснабжение КЛ-0,4 кВ и внешних инженерных сетей: сети канализации и канализационная насосная станция;
- благоустройство.
Также предусмотрены затраты на инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета.
Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана». Срок исполнения контракта — до 31 декабря.
Напомним, в будущем году в Татарстане планируют приступить к созданию индустриального парка «Северные ворота» стоимостью 88 млрд рублей. Он займет площадь 202 га и расположится вблизи «Казаньоргсинтеза».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.