Наводнения в центральных штатах США унесли жизни 16 человек
Мощные ливни вызвали сильные наводнения в центральной части США, унесшие жизни как минимум 16 человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные экстренных служб и Национальной метеорологической службы.
Около 41 миллиона человек находятся в зоне риска от долины Огайо до юго-востока Техаса. В штатах Арканзас, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен высокий уровень угрозы паводков — 4-й класс.
Ливни продолжаются уже три дня и были охарактеризованы метеорологами как «беспрецедентные вне сезона ураганов». Сильные осадки привели к эвакуации населения и перекрытию дорог. Только в субботу было зафиксировано более 6 тысяч задержек авиарейсов, а также массовые отключения электричества.
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