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Наводнения в центральных штатах США унесли жизни 16 человек

13:20, 06.04.2025
Наводнения в центральных штатах США унесли жизни 16 человек
Фото: Максим Платонов

Мощные ливни вызвали сильные наводнения в центральной части США, унесшие жизни как минимум 16 человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные экстренных служб и Национальной метеорологической службы.

Около 41 миллиона человек находятся в зоне риска от долины Огайо до юго-востока Техаса. В штатах Арканзас, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен высокий уровень угрозы паводков — 4-й класс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ливни продолжаются уже три дня и были охарактеризованы метеорологами как «беспрецедентные вне сезона ураганов». Сильные осадки привели к эвакуации населения и перекрытию дорог. Только в субботу было зафиксировано более 6 тысяч задержек авиарейсов, а также массовые отключения электричества.

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