Минниханов: Татарстан может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ
В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Рустам Минниханов встретился с государственным министром по внешней торговле доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди. Раис Татарстана прибыл в страну для участия в Международном инвестиционном форуме и обсудил возможности дальнейшего сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Встреча состоялась после окончания священного месяца Рамадан, что, по словам Минниханова, добавляет значимости их общению.
— Хочу поблагодарить вас за внимание к вопросам сотрудничества с Татарстаном, — сказал он, подчеркнув важность взаимодействия между Татарстаном и ОАЭ.
Государственный министр поделился с Миннихановым опытом своего участия в KazanForum. Он согласился на приглашение принять личное участие в этом году и пообещал сформировать большую бизнес-делегацию для участия в форуме.
— Татарстан — это один из ведущих центров взаимодействия России с исламским миром, и он может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ, — добавил Минниханов.
Форум является важной инвестиционной платформой на Ближнем Востоке, и Татарстан принимает в нем участие с момента его основания в 2015 году. В рамках форума у Минниханова запланированы еще встречи, которые будут нацелены на развитие бизнес-связей.
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