Минниханов: Татарстан может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Рустам Минниханов встретился с государственным министром по внешней торговле доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди. Раис Татарстана прибыл в страну для участия в Международном инвестиционном форуме и обсудил возможности дальнейшего сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Встреча состоялась после окончания священного месяца Рамадан, что, по словам Минниханова, добавляет значимости их общению.

— Хочу поблагодарить вас за внимание к вопросам сотрудничества с Татарстаном, — сказал он, подчеркнув важность взаимодействия между Татарстаном и ОАЭ.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Государственный министр поделился с Миннихановым опытом своего участия в KazanForum. Он согласился на приглашение принять личное участие в этом году и пообещал сформировать большую бизнес-делегацию для участия в форуме.

— Татарстан — это один из ведущих центров взаимодействия России с исламским миром, и он может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ, — добавил Минниханов.

Форум является важной инвестиционной платформой на Ближнем Востоке, и Татарстан принимает в нем участие с момента его основания в 2015 году. В рамках форума у Минниханова запланированы еще встречи, которые будут нацелены на развитие бизнес-связей.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Анастасия Фартыгина