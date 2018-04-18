Демидов пополнил «зеленую папку» Минниханова фактурой на три района Татарстана

Главам Лениногорского, Пестречинского и Тетюшского районов аудиторы Счетной палаты РТ передали «приветы»

Нарушения на общую сумму 272 млн рублей нашла Счетная палата РТ по итогам проверок в трех районах Татарстана: Лениногорском, Пестречинском и Тетюшском. Причем в некоторых случаях речь идет больше чем о просто неэффективном или нецелевом использовании. По ряду случаев аудиторы уже направили материалы в республиканский Следком, и, вполне возможно, за этим последуют уголовные дела. Некоторыми фактами также заинтересовалось антикоррупционное управление при президенте РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лениногорский район: ненужные проекты и имущество без разрешений

В Лениногорске, который возглавляет Рягат Хусаинов, проверка охватила период с 2016-го по 2017 год, контрольные мероприятия провели в 10 учреждениях и организациях района. Общая сумма выявленных нарушений составила 79 млн рублей, или 2,7% от общего объема проверенных средств. По результатам проверки подлежит устранению 82% от суммы выявленных нарушений.

— Местный бюджет недополучил арендной платы за землю и имущество в размере 5 млн рублей, из которой просроченная задолженность составила 4,4 млн рублей, — отметил аудитор Сергей Колодников слабую работу Палаты имущественных и земельных отношений района по взысканию задолженности с арендаторов земель и имущества.

Аудиторы привели примеры неэффективного использования бюджетных средств. Так, в декабре 2016 года райисполком заплатил 2,1 млн рублей в ООО «Татленпроект» за разработку проекта по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильников в районе Каркалинского сельского поселения. Этот проект изначально был нужен для начала строительства свинокомплекса ООО «Агрофирма Ялтау». Проект исполком получил в ноябре 2016 года и благополучно забыл о нем, поскольку строительство комплекса так и не начато.

В декабре 2016 года райисполком заплатил 2,1 млн рублей в ООО «Татленпроект» за разработку проекта по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильников в районе Каркалинского сельского поселения. Фото leninogorsk.tatarstan.ru



Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью составили 33,9 млн рублей. Так, МУП «Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство» пользовалось нежилыми помещениями и транспортными средствами общей стоимостью 6,6 млн рублей без соответствующего разрешения районной Палаты имущественных и земельных отношений. Аналогично в пользовании общеобразовательных учреждений района без такого же разрешения находились оргтехника, мебель и школьное оборудование, полученное от республиканских Минсвязи и Минобрнауки. Общая стоимость этого оборудования составила 24,4 млн рублей.

Отдельные нарушения допущены при осуществлении муниципального заказа. Так, акт выполненных МУП «Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство» работ по содержанию и текущему ремонту дамбы по ул. Заварыкина в Лениногорске на сумму 480 тысяч рублей был подписан городским исполкомом в один день с муниципальным контрактом на проведение этих работ. По словам аудитора, это свидетельствует о фактическом выполнении работ до заключения муниципального контракта.

Нарушения по ведению и составлению бухгалтерской отчетности выявлены в общей сумме 36,1 млн рублей. По фактам допущенных грубых нарушений составлены пять протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц четырех учреждений района. «Реальное время» пока не располагает комментарием руководства Лениногорского района о результатах проверки.

Кашапов отчитался за «синдром Пестречинского района»

В Пестречинском районе проверка охватила более продолжительный период: 2015-й, 2016 год и 9 месяцев 2017 года. Общий объем проверенных средств составил 1 739,7 млн рублей, выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 119,2 млн рублей.

Как сообщил руководивший проверкой аудитор Сергей Колодников, при осуществлении муниципальных закупок допущены нарушения на сумму 15,4 млн рублей. Например, в установленные контрактом сроки торговый дом «Плюс» не поставил в культурно-спортивный комплекс села Пестрецы кинооборудование и зрительские кресла общей стоимостью 4,5 млн рублей.

В установленные контрактом сроки торговый дом «Плюс» не поставил в культурно-спортивный комплекс села Пестрецы кинооборудование и зрительские кресла. Фото kultura-pitrech.ru



Бухгалтерские недочеты составили в общей сумме 37,3 млн рублей. По фактам грубых ошибок в отношении виновных должностных лиц составили восемь протоколов об административном правонарушении.

Наиболее значимые нарушения, по словам Колодникова, были связаны с арендой и последующей реализацией муниципальных земель. В качестве примера он привел 49 договоров аренды земельных участков на территории населенных пунктов района (размером от 10 до 15 соток) и последующую их куплю-продажу.

— Конкурс не проводился в связи с наличием только одного претендента и поскольку в договорах аренды было условие, запрещающее на арендуемом участке строительство объектов недвижимости. Но впоследствии оно из договоров было исключено. Таким образом, в результате изменения условий заключенных договоров аренды и ухода от конкурсной процедуры продажи земельных участков бюджетом района, по нашим предварительным подсчетам, недополучено порядка 42 млн рублей, — доложил аудитор.

Были и другие нарушения. Так, исполком района в 2009 году сдал в аренду некоему Павлову А.П. участок в 48 га из категории земель сельскохозяйственного назначения близ с. Новое Шигалеево. Срок аренды составил 49 лет, арендная плата — 1900 рублей в год. Но в 2010 году право аренды участка было за 400 рублей переуступлено Хайруллину М.З. К моменту проверки арендованная земля оказалась разделена на отдельные участки, на которых уже строятся жилые дома. Кроме того, аудиторы нашли в интернете объявления о продаже некоторых участков по цене от 800 тыс. рублей за 1000 кв. м.

Эти факты заинтересовали заместителя начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Ивана Гущина. Он попросил Сергея Колодникова направить ему материалы для пристального изучения и, уже обращаясь к главе района, добавил: «Вам, как новому руководителю, необходимо понимание, что муниципалитет нуждается в дополнительном финансировании. Для Пестречинского района один из основных источников дохода — продажа и аренда земли. Поэтому эти выявленные Счетной палатой нарушения являются посылом для обращения в соответствующие инстанции и к возврату земельных участков, неправомерно переданных и полученных по непонятным схемам», — заявил Гущин.

Ильхам Кашапов: «Из выявленных Счетной палатой нарушений 80 процентов мы уже устранили, и эта работа продолжается. Она находится на моем личном контроле. Во втором квартале этот вопрос закроем». Фото speaker.tatarstan.ru



Недавно назначенный глава муниципального района Ильхам Кашапов был вынужден отчитываться за прежнее руководство: «Из выявленных Счетной палатой нарушений 80 процентов мы уже устранили, и эта работа продолжается. Она находится на моем личном контроле. Во втором квартале этот вопрос закроем».

— Надеюсь, вам удастся навести порядок, и этот «синдром Пестречинского района» уйдет в историю, — подчеркнул председатель Счетной палаты Алексей Демидов.

Напомним, что материалы по Пестречинскому району также фигурировали в знаменитой «зеленой папке» антикоррупционного управления при президенте РТ. Ревизоры казанского Кремля выяснили, что еще при Шайхулле Насыбуллине, рулившем районом с 2005-го по 2013 год, в Пестрецах получила распространение схема продажи участков своим — без торгов, по заниженной стоимости, «для не связанных со строительством целей». В январе пост главы района покинул уже Эдуард Дияров, к которому у управления также возникло много вопросов по операциям с землей.

В январе 2018 года стало известно, что в отношении неустановленных чиновников Пестречинского района возбудили уголовное дело. Возможно, что после проверки Счетной палаты РТ материалов в нем прибавится.

В Тетюшском районе нашли невостребованную недвижимость и нелегальные карьеры

Проверка в Тетюшском районе (возглавляет Рамис Сафиуллов) охватила период с 2015-го по 2017 год. В Счетной палате при составлении отчета отметили, что район является дотационным, а совокупный объем межбюджетных трансфертов за проверяемый период составила 1,15 млрд рублей, или 70% в общей структуре доходов. Эти средства проверены в полном объеме.

Аудиторы выявили нарушения на общую сумму 73,5 млн рублей. Они касаются формирования и исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, управления и распоряжения муниципальной собственностью, муниципальных закупок.

При благоустройстве парка в селе Жуково не выполнены работы по освещению, установке бордюрных камней, укладке брусчатки. Такие же факты выявлены при обустройстве майдана в селе Кошки-Новотимбаево. Фото tetushi.tatarstan.ru



Руководивший проверкой аудитор Ильнур Мубараков сообщил, что в районе допускается неэффективное использование бюджетных средств. Так, на возмещение затрат предприятий потребительской кооперации из бюджета республики привлечено 4,3 млн рублей при фактической потребности 920 тысяч рублей. По результатам контрольного мероприятия остаток средств возвращен в республиканский бюджет.

— В районе имеются значительные остатки бюджетных средств — почти 9 млн рублей, — которые выделялись для решения вопросов с привлечением средств самообложения граждан. Эти деньги не используются, в отдельных случаях — более трех лет, — отметил аудитор.

Проверка также выявила факты, когда за счет этих средств оплачивали работы и материалы, которые фактически не выполнены и не поставлены. Например, при благоустройстве парка в селе Жуково не выполнены работы по освещению, установке бордюрных камней, укладке брусчатки. Такие же факты выявлены при обустройстве майдана в селе Кошки-Новотимбаево, родника возле Тетюш. Общая сумма выплат составила 884 тысячи рублей.

В регистрах бухгалтерского учета не отражены задолженности по арендной плате за землю, объекты недвижимости. По фактам грубых нарушений ведения бухгалтерского учета составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

— Наибольший объем нарушений, на сумму 39 млн рублей, связан с распоряжением муниципальной собственностью, — сообщил Мубараков. — В частности, выявлены факты неэффективного использования муниципальных зданий. Стоимость невостребованных 19 объектов составляет 20 млн рублей. На момент проверки они не эксплуатируются, в отдельных случаях — более трех лет. Их ненадлежащее содержание может привести к утрате имущества. Другое муниципальное имущество — коммунальная техника, сети водоснабжения, квартиры стоимостью 17,6 млн рублей — используется коммерческими организациями и гражданами без заключения договорных отношений.

Рамис Сафиуллов доложил, что по результатам проверки устранено уже 90% от суммы выявленных нарушений. Фото tetushi.tatarstan.ru



Кроме того, за счет бюджетных средств часто приобретаются материалы, которые в последующем не используются. Так, Тетюшский горисполком приобрел некий металлопрокат на сумму более миллиона рублей, который на момент проверки не использовался уже более года. В ходе пересчета его стоимости выявлена недостача на сумму 23 тысячи рублей, которая была возмещена.

Также на территории Тетюшского района проверка выявила четыре факта нецелевого использования земель сельхозназначения в результате несанкционированной разработки карьеров по добыче песка и глины. Чтобы обнаружить эти нарушения, проверяющие задействовали беспилотники.

Глава муниципального района Рамис Сафиуллов доложил, что по результатам проверки устранено уже 90% от суммы выявленных нарушений. «Решаются и вопросы, которые возникли с привлеченными средствами по самообложению граждан. В течение трех месяцев наведем здесь порядок, и я лично доложу об этом», — пообещал он.

Проверки обернутся уголовными делами?

Материалы проверок Счетная палата РТ традиционно передает в республиканскую прокуратуру. Однако в этот раз результатами аудита заинтересуются и другие ведомства, в частности республиканский Следком. Туда направили материалы о фактах незаконного пользования землей в Пестречинском районе, а также материалы в отношении фирмы «Живой город», которая получила 280 тыс. рублей и не выполнила работы по обустройству майдана в с. Кошки-Новотимбаево. Счетная палата усматривает в этих нарушениях признаки преступления, окончательное решение об этом, впрочем, остается за следователями.