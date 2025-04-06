Актер Дуэйн Джонсон и Ник Билтон выпустят книгу о мафиозной группировке на Гавайях

У книги пока нет названия, дата публикации также не объявлена

Издательство Crown, которое входит в Penguin Random House, приобрело права на выпуск книги о преступной истории Гавайев, которую совместно написали актер и рестлер Дуэйн Джонсон и журналист Ник Билтон. У книги пока нет названия, дата публикации также не объявлена.

Проект расскажет о преступной группировке «Компания», которая действовала на Гавайях в 1960—1970-х годах. Ее возглавлял Уилфорд «Нэппи» Пулава — первый и единственный гаваец, признанный главой мафии. В книге описывается, как формировалась организация, как она контролировала местный бизнес и какие последствия это имело для региона. По словам издателя, авторы исследуют не только криминальный аспект, но и влияние внешнего вмешательства в жизнь гавайцев. Кроме этого, внимание будет уделено теме потери контроля над землей и ресурсами со стороны коренного населения.

По заявлению издательства, книга ляжет в основу художественного фильма. Режиссером станет Мартин Скорсезе. В съемках будут участвовать актеры Эмили Блант и Леонардо Ди Каприо. Разработка проекта уже началась, однако сроки производства пока не называются.

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Екатерина Петрова