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Актер Дуэйн Джонсон и Ник Билтон выпустят книгу о мафиозной группировке на Гавайях

14:09, 06.04.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

У книги пока нет названия, дата публикации также не объявлена

Актер Дуэйн Джонсон и Ник Билтон выпустят книгу о мафиозной группировке на Гавайях
Фото: Скриншот с сайта Зеркало

Издательство Crown, которое входит в Penguin Random House, приобрело права на выпуск книги о преступной истории Гавайев, которую совместно написали актер и рестлер Дуэйн Джонсон и журналист Ник Билтон. У книги пока нет названия, дата публикации также не объявлена.

Проект расскажет о преступной группировке «Компания», которая действовала на Гавайях в 1960—1970-х годах. Ее возглавлял Уилфорд «Нэппи» Пулава — первый и единственный гаваец, признанный главой мафии. В книге описывается, как формировалась организация, как она контролировала местный бизнес и какие последствия это имело для региона. По словам издателя, авторы исследуют не только криминальный аспект, но и влияние внешнего вмешательства в жизнь гавайцев. Кроме этого, внимание будет уделено теме потери контроля над землей и ресурсами со стороны коренного населения.

По заявлению издательства, книга ляжет в основу художественного фильма. Режиссером станет Мартин Скорсезе. В съемках будут участвовать актеры Эмили Блант и Леонардо Ди Каприо. Разработка проекта уже началась, однако сроки производства пока не называются.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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