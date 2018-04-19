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Хамитов: «На пенсию не собираюсь»

18:13, 19.04.2018

Глава Башкирии Рустэм Хамитов не собирается на пенсию. Однако он признал, что не будет вечно руководить республикой.

«На пенсию вообще в принципе не надо выходить, надо продолжать работать», — заявил во время прямой линии руководитель региона.

Он отметил, что близкие просят его почаще бывать рядом.

Чиновник отметил, что подходит к концу его первый срок как избранного главы РБ и он может в соответствии с законом выдвинуться еще раз.

Решение о повторном выдвижении на пост главы республики Хамитов пообещал принять через год.

Напомним, что Хамитов был назначен президентом Башкирии в 2010 году. В 2014 году он ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах и в том же году был избран главой республики.

ОбществоВласть Башкортостан
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