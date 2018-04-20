Новости бизнеса

08:02 МСК
Новости раздела
Бизнес

«Получается, на дороги для автомобилистов деньги есть, а на общественный транспорт — нет»

07:00, 20.04.2018 27

Три вопроса к мэрии Казани о будущем городского общественного транспорта

«Получается, на дороги для автомобилистов деньги есть, а на общественный транспорт — нет» Фото: Олег Тихонов

В последнее время произошла масса событий, касающихся будущего казанского транспорта, на первый взгляд, между собой они связаны мало. Однако эти новости оставляют больше вопросов, чем ответов, и Тимур Ямашев, известный блогер и активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт», предлагает читателям «Реального времени» вместе разобраться в этих проблемах.

Метростроевцами было громко заявлено о начале строительства второй линии. Напротив «Меги» было установлено даже несколько секций забора для съемки телевизионного сюжета. Спустя неделю эта имитация забора продолжает одиноко стоять в азинском поле. На этом фоне представители «Казметростроя» очень неохотно комментируют вторую новость — об очередном срыве сроков по «Дубравной».

Хочется надеяться, что «Дубравная» откроется хотя бы в этом году. То есть на ее строительство уйдет больше 6 лет. Сколько же лет тогда нужно на строительство второй линии, ведь если начинать от «Сахарова», то придется построить сразу все четыре станции? Для «Казметростроя» такой заказ очень удобен, ведь можно довольно комфортно ковыряться в азинском песке. Безусловно, такое продолжение первой линии — вещь тоже хорошая. Однако сейчас от Сахарова до «Дубравной» можно доехать за 15 минут на автобусе по выделенной полосе. На метро можно будет доехать за 10 минут. Стоят ли эти 5 минут того, чтобы ждать десятилетиями и закапывать десятки миллиардов? Это строительство ради строительства. Не надо осваивать сложный мост через Казанку или глубоко закладывать метро в центре, хотя эти направления куда важнее для города. Для закрепления удобного сценария приходится снимать кино с забором в поле. В нашей экономической перспективе руководителям города и республики лучше всего честно признать, что денег на ударный метрострой нет, и отложить вопрос строительства второй ветки. А мощности метростроя отправить на сооружение различных тоннелей и «проколов» для скоростного трамвая и метробуса.

С метро связана и третья новость этой недели. В публичном пространстве руководством города озвучена проблема низкой загрузки метро — около 15% от потенциальной. Низкий пассажиропоток казанской подземки уже давно не секрет, но только сейчас об этом заговорили на уровне мэрии. Правда, в мэрии проблемы метро ассоциируют с автомобилизацией, но это не единственная причина.

Например, уже несколько лет подряд доля метро в общественном транспорте Казани стабильно падает — с 12% в 2013 году до 10% в 2017. Выходит, что метро проигрывает даже красным автобусам. Причины такого падения спроса хорошо известны. Во-первых, не всем казанцам нравится тратить время на прохождение досмотра. Тем более, как показали недавние учения ФСБ, этот досмотр все равно фиктивный, и бомбу можно легко пронести при желании . Во-вторых, отсутствие удобных проездных типа «автобус+метро». Многие казанцы могли бы ездить быстрее с пересадкой, но двойная оплата за проезд никому не понравится. В-третьих, сказывается экономия при строительстве метро, когда при окончательном проектировании первой линии «прореживали» станции. А ведь чем дальше идти до метро, тем больше людей выберут охотнее автобус, у которого остановки куда чаще. На эти же грабли сейчас наступают при проектировании линии в Азино — уже ликвидирована станция «Закиева» в густонаселенном районе.

Город отказался от новой маршрутной схемы, которая была разработана по заказу самого же города за 24 млн рублей в ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ) города Москвы. Если в транспортном комитете Казани посчитали, что их компетенция выше института, тогда зачем вообще тратили деньги налогоплательщиков на этот заказ?

Многие казанцы могли бы ездить быстрее с пересадкой, но двойная оплата за проезд никому не понравится. Фото Максима Платонова

Ключевым недостатком новой схемы был назван якобы экономический вопрос — мол, на работу схемы, согласно федеральному закону, потребуются дотации в 4,5 млрд рублей, либо стоимость проезда придется поднять до 49 рублей. Правдивость этих чисел выглядит сомнительной. Так, в расчетах главы транспортного комитета Айрата Абдулхакова дается информация, что новый приказ потребует зарплаты водителя в 60 тысяч рублей. Открываем этот самый приказ и видим, что там зарплата водителя большого автобуса в миллионном городе должна составлять 41 132 х 1,6 х 0,8 = 52 649 рублей, где 41 132 — это средняя зарплата по крупным и средним предприятиям. С учетом того, что сейчас водители зарабатывают по 40—45 тысяч, прибавление небольшое. И возможно, дотаций по факту потребуется чуть меньше: 2—3 млрд в год. Для богатой республики, где только Казань собирает 135 млрд налогов, это не такая большая сумма за цивилизованный транспорт. Тем более сами транспортники жалуются, что с нынешними зарплатами водителей не хватает, поэтому в красных автобусах порой такая давка. А сейчас получается так, что на дороги и развязки для автомобилистов деньги есть, а на общественный транспорт — нет. И потом в транспортном комитете удивляются, что люди пересаживаются на личные автомобили. А как еще будет, если машины дотируются, а автобусы нет?

Резюмируя, можно определить следующие вопросы к руководству города, от ответов на которые зависит будущее казанского транспорта:

  1. В какие сроки будет построена вторая линия до Сахарова, почему на этой ветке отменили станцию «Закиева»? Почему вообще принято решение о такой трассировке, ведь куда полезнее будет радиальная линия в центр из Советского или Ново-Савиновского районов?
  2. Когда будут введены проездные с пересадкой?
  3. Почему бюджет дотирует автомобилистов, а не общественный транспорт?
Тимур Ямашев
БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Тимур, купите себе машину и успокойтесь наконец
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    он не Тимур, он Аскар
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Если один человек купит машину, то сразу все проблемы исчезнут.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Метро вообще туповато строят....... Зачем нужна Дубравная,когда сразу после Проспекта Победы надо было строить 10 микрорайон.....
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Давайте скинемся купим Тимуру авто. он не можеть себе купить машину поэтому он такой вредный человек. зависть это болезнь. Рамил
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    По поводу метро..... Вместо Кремлевской надо было строить около Ж.д вокзала.... Вместо Суконной Слободы надо было строить станцию Эсперанто около "Серого" дома...... Вместо Аметьво надо было строить станцию на пересечение Даурской и Зорге... Горки вообще не нужно....Проспект Победы,10 микрорайон,Ломжинская,Сахарова....
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Метро пусть уходит в аэропорт - и город туда будет строиться..
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    С этим согласен,хорошая мысль....Мавлютова ,Деревня Универсиады, Солнечны город (РКБ),далее везде,включая Кабаны.... Конечная Аэропорт....
    Ответить
    TY-214 20 апр
    Будем строить метро в полях, а жилые и деловые районы с сотнями тысяч людей будут ждать?
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    ближе к самолетам... это верно - поля застроют...
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Не надо было уничтожать частника и не было бы проблем откуда брать деньги на новые автобусы,на дотации и другие проблемы.Люди сами купили автобусы,сами разработали для себя маршруты и самое главное сами себя и свои семьи кормили и кормили ещё кучу людей.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Не нужны Ваши частники.....Сами ездите на Газелях грязных....
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Вместо грязных газелей сейчас раздолбанные нефазы и мазы
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    А сейчас всякие ИТЦ не частники?
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    частники, причем они уже не ООО, а ИП, и их даже два!
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    ЧЕКА

    2 ветку Метро надо вести от Сахарова наземным способом по ул. Фучика и на пересечении Фучика и Кул Гали увести под землю подведя к
    станции Дубравной.
    От Дубравной надо вести к РБК (к конечной остановке 5 трамвая), затем Ферма-2 и от нее снова на поверхность до Березовой Рощи и далее по существующим ж.д. путям до аэропорта.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Наземное метро очень дорого в содержании и делает неудобным район. Вашу идею можно чуть упростить, просто обособив бордюром автобусную полосу по Фучика и сделав удобную пересадочную остановку.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Фучика и так перегруженная улица - надо расширять.
    Ответить
    TY-214 20 апр
    Пропускная способность автобусной полосы в 8 раз больше автомобильной, трамвайной - в 20 раз. Если улица перегружена, надо пересаживать людей на общественный транспорт.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    канатная дорога заменяет в час 100 автобусов или 2000 автомобилей...
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Приняли политическое решение - вместо вложений в инфраструктуру сети автодорог начали строить метро. Потратили деньги на несколько станций и заморозили стройку. Кроме того, после универсиады не построили и ни одной транспортной развязки. Деньги распилили, эффективности не достигли ни по одному из направлений. Местным властям стоит поучиться у федеральных властей, которые на мой взгляд достигают больших результатов от инвестиций через реализацию ФЦП.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Какие ФЦП строят развязки в городах и каких результатов они достигли? Автодороги ещё хуже метро.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    муравьи ползают по поверхности и строят наземные пути и норки - летают только те что с крыльями - но это большое преимущество для выживания: или крылатый КАМАЗ от Кагогина, или канатные дороги от Гулливера... перспективы развития имеются
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Особенно умиляют рекомендующие купить машину. Давайте все купим машины и будем стоять в них целыми днями, потому что двигаться в городе, где каждый на машине, будет невозможно.
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Поддерживаю автора Тимура Ямашева: целесообразнее, экономически обоснованнее строить радиус из Советского района в Центр и продолжить на вокзал. Транспортный поток с проспекта Победы до Ямашева хорошо обслуживает скоростной трамвай. Важно рассматривать и другие предложения развития метро, например, разветвление от станции Горки в строну Мавлютова и деревни Универсиады, а с другой стороны: Горки - ТК Южный - Ломжинская - далее варианты в зависимости от развития микрорайона.
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Тахир Давлетшин
    Уверен, 2-ой линии метро не будет, и нет в ней необходимости.
    1-ю линию метро надо продлить до Айдарова-Пржевальского, что обеспечило бы работой Метрострой на несколько лет.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Странное название до сих пор не открывшейся станции "Дубравная". Находится она на пересечении Зорге и Фучика и находится в шаговой доступности от станции метро "Проспект Победы". Причем станция Дубравная равноудалена от ул. Дубравная и Проспекта Победы. Кто проектировал эти станции. Зачем делать станции метро на расстоянии 1 автобусной остановки.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости бизнеса

08:02 МСК
Новости раздела