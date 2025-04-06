На предоставление услуг по сурдопереводу в Татарстане предусмотрено 4,8 млн рублей

Переводчики будут использовать русский жестовый язык

На оказание гражданам с нарушением слуха услуг по сурдопереводу в Татарстане выделили 4,8 млн рублей. Заказчиком выступает отделение Социального фонда России по Татарстану, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Переводчики будут использовать русский жестовый язык в соответствии с методиками прямого и обратного перевода.

— Услуги осуществляются в устном и письменном виде, в полной, сокращенной формах. Обеспечивается точное соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюдение установленных требований в отношении научных и технических терминов и определений, — говорится в документации.

Напомним, в прошлом году ученые из разных университетов разработали модели искусственного интеллекта (ИИ), способные переводить язык жестов в текст и обратно. Это стало возможным благодаря усилиям двух групп исследователей, которые работают над созданием систем для сурдоперевода.

Галия Гарифуллина