Эксперты выяснили, с какими сложностями сталкиваются российские туристы за границей

Фото: Мария Зверева

Как показало исследование сервиса OneTwoTrip, российские туристы часто сталкиваются с различными непредвиденными ситуациями во время путешествий.

Так, 23% опрошенных признались, что хотя бы раз теряли паспорт за границей. Еще 64% респондентов сообщили, что вынуждены были ночевать в аэропорту. Половина путешественников (52%) забывали свои вещи в отелях, столько же признавались, что при выезде из отелей брали с собой шампуни, тапочки и другие предметы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом осознанно на риск готовы пойти не так много россиян: 70% никогда не пробовали экзотических насекомых, а 65% никогда не путешествовали автостопом. Кроме того, 43% опрошенных отметили, что никогда не спали в палатке на природе.



Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что недавно эксперты помощи платформы Bronevik.com проанализировали данные о бронировании туристического жилья в России за первый квартал 2025 года.



Матвей Гавриков