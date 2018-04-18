Все, что осталось от желтой крыши: как в Казани сносят дом Махариши

Сегодня на правом берегу Казанки, по улице Гаврилова сносят по-своему знаковое для города здание Российского ведического университета Махариши. Работы по демонтажу выполняет ООО «ДомоСтрой» по заказу застройщика «ЮИТ Казань». Как уже писало «Реальное время», «ЮИТ Казань» планирует возвести на месте заброшенного строения жилой комплекс комфорт-класса Taloni, что в переводе с финского означает «мой дом». Свой университет казанские последователи индийского гуру Махариши Махеш Йоги начали возводить в 1999 году, но здание так и не сдали в эксплуатацию. Корреспондент «Реального времени» успел застать обрушение внутренних перекрытий, желтой крыши, которая была самым заметным элементом строения, и частичное обрушение фасада.