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Все, что осталось от желтой крыши: как в Казани сносят дом Махариши

18:00, 18.04.2018 5
Все, что осталось от желтой крыши: как в Казани сносят дом Махариши Фото: Марк Шишкин

Сегодня на правом берегу Казанки, по улице Гаврилова сносят по-своему знаковое для города здание Российского ведического университета Махариши. Работы по демонтажу выполняет ООО «ДомоСтрой» по заказу застройщика «ЮИТ Казань». Как уже писало «Реальное время», «ЮИТ Казань» планирует возвести на месте заброшенного строения жилой комплекс комфорт-класса Taloni, что в переводе с финского означает «мой дом». Свой университет казанские последователи индийского гуру Махариши Махеш Йоги начали возводить в 1999 году, но здание так и не сдали в эксплуатацию. Корреспондент «Реального времени» успел застать обрушение внутренних перекрытий, желтой крыши, которая была самым заметным элементом строения, и частичное обрушение фасада.


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  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
Фото и видео Марка Шишкина
Недвижимость
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Всегда хотела всегда, чтоб его достроили
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  • Анонимно 18 апр
    Теперь Исхаков , этот Махариши строит на булаке вместо комздоровья.
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  • Анонимно 18 апр
    Печально смотреть на человеческую глупость и жадность...
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  • Анонимно 18 апр
    - " пластмассовый мир победил"....? ...)) Омм, нет!!!) Твой Университет медитации , Махариши всё же был достроен!) И возможно этот ашрам по причине своей "полу-материальности" даже принёс больше пользы в деле просветления - пробуждения вдохновения и Мечты, чем многие успешно функционирующие пряничные монастыри и духовные заведения погрязшие в коммертизации и запутавшиеся в лицемерии и противоречиях стабильности мумифицирования!!)) - Для "не посвященных" он был "недостроем", но в действительности был достроен! - просто внешняя его часть была "здесь", а основная - в "тонких планах"...) , - и многие невидимо учились и медитировали в этом просветляющем Учебном заведении и на его неповторимой Жёлтой крыше!)) - И вот, трепетный и радостное для нас, студентов - выпускников мгновение! - обучение завершено!) - Здание выходит За- рамки стен и крыши,- и переходит в статус миро- Здания! ) ом, Шанти, Шанти, Шанти!)
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  • Анонимно 21 апр
    Еще хотят чтобы какие-то инвестиции в Россию вкладывали)))
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