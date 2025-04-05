В Саранске введен режим ЧС после атаки БПЛА
В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
По его словам, все службы неоднократно отрабатывали действия при введении режима ЧС, и сейчас работа организована слаженно: каждый знает свой порядок действий. Жителей близлежащих домов, а также социальные учреждения перемещают в места временного размещения.
На пунктах временного размещения работают медики и психологи, чтобы оказать необходимую помощь людям.
— Всем необходимым обеспечим, — подчеркнул Артем Здунов.
Напомним, что российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь с 3 на 4 апреля.
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