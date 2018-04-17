«Получается, людям смогут сказать: «Кому не нравится завод, закройте нос и не дышите?»

Фото: Максим Платонов

Колонка Романа Егорова и стартовавшие встречи с инвесторами заставили взяться за перо противников строительства мусоросжигательного завода в Казани. «Реальное время» предоставило возможность высказаться и представительнице противоположного лагеря, выступающего против МСЗ, — Гузель Халиловой.

«Людей и чиновников словно разделяет бронебойное стекло»



В начале отмечу, что мы предлагаем взамен. Мы предлагаем всего лишь обращение с отходами согласно действующему 89-му Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», где обезвреживание отходов (в том числе сжигание) стоит на последнем месте, а приоритетными считаются снижение класса опасности отходов в местах их образования и утилизация. Мы предлагаем следовать действующему закону и заниматься раздельным сбором и переработкой. Это наиболее экологический и экономически выгодный путь обращения с отходами. Да, учитывая, что сейчас люди мало размышляют о содержимом мусорного ведра, этот путь непростой и долгий, но мы пойдем именно таким путем. Люди готовы идти таким путем. Но! При условии, что МСЗ построен не будет.

Чем дольше длится вся эта история с МСЗ (а длится она уже второй год), тем больше возникает ощущение, что власти и народ не слышат и совершенно не понимают друг друга. Словно людей и чиновников разделяет бронебойное стекло, и, чтобы слова дошли до другой стороны, необходимо как можно громче кричать, даже не просто кричать, а орать. Почему же так?

Может, потому, что людей не устраивает, когда вместо ответов на конкретные вопросы им рассказывают о том, как же замечательно сжигают мусор в Швейцарии (где, кстати, средняя зарплата в переводе на рубли — 350 000, погуглите, это действительно так)? Вместо официальных документов, которые могли бы пролить свет на экологическую сторону проекта завода, им дарят тюльпанчики? Вместо серьезного обсуждения пытаются принудить к просмотру 40-минутного фильма? Такие действия (кто вообще все эти ходы придумывает?) все больше злят и накаляют толпу, примером такого накала стала встреча жителей и инвесторов, которая прошла 15 апреля в ДК сельского поселения Осиново.

Чем дольше длится вся эта история с МСЗ (а длится она уже второй год), тем больше возникает ощущение, что власти и народ не слышат и совершенно не понимают друг друга



Кому не хочется смотреть, закройте глаза и уши

Люди более года ждали встречи с инвестором, чтобы ознакомиться с проектом завода и задать конкретные вопросы. Что же получается в итоге: в набитом до отказа зале (пришло более 350 человек) пытаются продемонстрировать зарубежный фильм и замечательные МСЗ в Европе. Люди кричат, что им этого не надо, они не в Европе, хотят увидеть документы, задать свои вопросы. Глава Зеленодольского района Тыгин говорит на это (и эти слова задокументированы во многих видеозаписях, и он видит, как его снимают, то есть он, скорее всего, осознает, что говорит это не кому-нибудь на ушко, а собравшейся публике): «Кому не хочется смотреть, закройте глаза и уши». Я верю, что Тыгин — уважаемый чиновник и наверняка что-то хорошее сделал для Зеленодольского района и вообще. Но мыслимо ли, что, например, в той же самой Швейцарии чиновники будут подобным образом отвечать людям? А потом, получается, людям смогут сказать: «Кому не нравится завод, закройте нос и не дышите?»

В вопросе МСЗ большую роль играют информация и информационное поле, и, к сожалению, смысл действий активистов часто передергивают. Называют зеваками, крикунами, псевдоэкологами. Неясно, кому это выгодно, но это обидно и неприятно, но это тем не менее не отменяет фактов, которые есть. А факты — вот они:

Экономическая эффективность мусоросжигательного завода крайне сомнительна, поскольку сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) — самый дорогой способ обращения с ними: например, три мусоросжигательных завода Москвы сжигают всего 19% от общего объема ТБО, а затраты на эксплуатацию этих заводов составляют 51% суммарных годовых затрат на обращение со всеми отходами города. Более того, сам инвестор утверждает, что срок окупаемости проекта — 18 лет, так зачем же его строить, если он так экономически не выгоден? В развитых странах сейчас идет тенденция к уменьшению количества мусоросжигающих заводов. В январе 2017 года Еврокомиссия приняла документ, согласно которому сжигание отходов препятствует переходу стран ЕС к циклической экономике, а также рекомендует воздержаться от строительства новых МСЗ в Европе. В США в 1995 году был введен запрет на строительство новых заводов, и к настоящему времени количество действующих мусоросжигательных заводов сократилось более чем вдвое (со 156 до 72). Причиной явилось признание факта крайне неблагоприятного воздействия выбросов на окружающую среду.





Глава Зеленодольского района Тыгин говорит не кому-нибудь на ушко, а собравшейся публике: «Кому не хочется смотреть, закройте глаза и уши»



Общественные слушания, которых мы очень ждем, носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. К сожалению, даже если вблизи МСЗ будет обнаружено предельно допустимая концентрация вредных веществ, это по действующему законодательству лишь повод выписать штраф, но не является основанием для приостановки деятельности завода. Ни одно предприятие в мире, ни одно (!), не работает без поломок, аварий, ЧП. Это факт. Диоксин, о котором многие наслышаны. Это вещество, не имеющее ни цвета, ни запаха, то есть обычный человек никогда не поймет, что дышит диоксином. Количество этого вещества измеряют всего в трех лабораториях по всей России (в Казани этой лаборатории нет), срок проведения анализа исчисляется неделями, стоимость — порядка 1000 долларов. На МСЗ Москвы диоксин не входит в перечень контролируемых веществ. Мощность МСЗ, который планируется построить, — 550 тысяч тонн. И внедрение раздельного сбора — это путь, который по своей логике противоречит МСЗ. Задумайтесь сами, если казанцы станут экологически активными и вдруг начнут в кратчайшие сроки сортировать отходы, то ведь мощность МСЗ по-прежнему останется на уровне 550 тысяч тонн. То есть велика вероятность, что казанский МСЗ столкнется с вопросом некоторых европейских МСЗ, которые вынуждены экспортировать мусор для сжигания. МСЗ не дают нулевое захоронение, все равно нужны полигоны. В Казани МСЗ решит проблему с мусором менее чем на 60%. Более 40% мусора все равно придется где-то складировать: ведь при сгорании мусора образуется до трети золошлаковых отходов и отходов газоочистки, которые требуют еще более жестких условий захоронения. Они не могут быть захоронены на полигонах ТКО или использоваться при производстве строительных материалов, а требуют захоронения на специальных полигонах или в специальных хранилищах (с контролем или очисткой стоков).





Золошлаковые отходы и отходы газоочистки не могут быть захоронены на полигонах ТКО, а требуют захоронения на специальных полигонах или в специальных хранилищах



Согласно действующему СанПиНу, санитарно-защитная зона вблизи МСЗ мощностью от 40 000 тонн в год составляет 1000 метров. В случае с Осиново мы имеем сельские поселения в километровой зоне, но при этом мощность, как мы видим, далеко не 40 000 тонн, а 550 000 тонн. Ни в одном проекте мусоросжигающих заводов в мире не приводится полный состав образующихся после сжигания веществ, то есть материальный баланс горения. А ведь только он дает надежную и достоверную информацию о составе и количестве образующихся вредных веществ. Поэтому утверждения, что системы очистки выбросов способны улавливать 95% или 99% вредных веществ, абсолютно голословны. В лучшем случае выдается желаемое за действительное. В реальности количество тревожных сообщений о поступлении в атмосферу и другие среды опасных веществ в районах расположения МСЗ растет, так же как и темп роста заболеваемости в самых опасных классах болезней. Доказательной базы обратного, к сожалению, не существует.