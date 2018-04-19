Осторожно, следующая — «Дубравная»: станцию передвинут к 30 августа?

Казанцы уже привыкли с изрядной долей снисходительности относиться к строительству метро. Как стало известно «Реальному времени», назначенное на 9 мая открытие конечной станции «Дубравная» может быть снова перенесено на поздний срок — субподрядчики «Казметростроя» не успевают завершить пусконаладочные работы в срок. Тем временем проектировщики ГУП «Татинвестгражданпроект» завершают проект выноса инженерных сетей в зоне строительства второй линии. Ожидается, что в скором времени он будет передан для проведения государственной экспертизы, после чего можно будет сделать первый шаг для прокладки второй ветки.

За 20 дней до открытия

В преддверии предстоящего открытия станции метро «Дубравная», приуроченного ко Дню Победы, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин и мэр Казани Ильсур Метшин побывали на достраиваемом объекте. Масштабы несделанного видны по фотоиллюстрациям: за оставшиеся 10 рабочих дней субподрядчикам «Казметростроя» предстоит с нуля выполнить все пусконаладочные работы для обеспечения безопасного движения поездов в подземке и одновременно расчистить прилегающую к станции территорию, заасфальтировать площадку и засадить ее деревьями. Одним словом, без привычного для строителей аврала с круглосуточным режимом работы не обойтись.

Увиденное заставило руководство города поторопить метростроителей, которые сами же клялись сдать новую станцию к 9 мая. Как сообщила пресс-служба исполкома Казани, во время проверки хода строительства мэр города Ильсур Метшин потребовал ускорить темпы работ на всем объекте. Начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко доложил на встрече, что на сегодняшний день завершено архитектурное оформление станции, готовы лестничные платформы — на их создание ушло порядка 40—50 квадратных метров гранитных плит, построены ступени. Практически готов вестибюль, строительством которого занимается одна из субподрядных организаций ПСО «Казань». Кроме того, на станцию подано напряжение по временному электроснабжению, проведено освещение.

За оставшиеся 10 рабочих дней субподрядчикам «Казметростроя» предстоит с нуля выполнить все пусконаладочные работы и одновременно расчистить прилегающую к станции территорию, заасфальтировать площадку и засадить ее деревьями. Фото kzn.ru



Кто остановил пусконаладочные работы и вентиляцию

Что не сделано? «Сейчас предстоит выполнить пусконаладочные работы, связать все системы в единое целое, чтобы они функционировали в комплексе», — сообщил Андрей Захарченко. Кроме того, необходимо завершить строительство системы вентиляции, а также выполнить значительный объем работ по благоустройству. «Общая площадь территории, которую предстоит благоустроить, составляет 30 тыс. кв. м. На этой территории планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья и кустарники», — отмечается в сообщении пресс-службы исполкома. Начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко подтвердил «Реальному времени», что срок сдачи станции «Дубравная» остается неопределенным. «Мы показали строительную готовность мэру, он должен определить (когда открывать станцию)», — сообщил он. По его словам, готовность станции составляет 95%. Но кто из субподрядчиков срывает сроки по оставшимся 5% работ для полноценной сдачи станции, он затруднился назвать.

ПСО «Казань» тут ни при чем

Впрочем, не секрет, что основной объем строительства станции возложен на ПСО «Казань», которое, как известно, форсирует работы на путинских спортивных объектах — футбольных стадионах «Самара Арена» и «Мордовия Арена». Правда, пресс-служба ПСО «Казань» отмела напрочь подозрения в возможном срыве сдачи станции «Дубравная» по вине стройобъединения. По словам представителя компании Светланы Брайловской, ПСО «Казань» отвечает только за вестибюль, и все. Какие еще подрядчики привлечены к строительству станции, в «Казметрострое» назвать отказались. Очевидно, что теперь остается только гадать — успеют или нет строители заткнуть прорехи. Если нет, то следующей торжественной датой остается 30 августа, День республики. Успеют?

Напомним, что строительство станции «Дубравная» ведется с 2014 года, то есть почти 4 года. Замруководителя ГИСУ Андрей Захарченко указывает, что это укладывается в нормативные сроки возведения метро. А между тем тоннельный перегон от «Проспекта Победы» до Дубравной — самый короткий из всех отрезков и составляет менее 2 км пути. Да и сама станция строится по типовому проекту, без каких-либо архитектурных изысков. Изначально ее обещали сдать к 30 декабря 2017 года. И лишь за две недели до этой даты гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов сообщил журналистам, что сдача переносится на 9 мая, под предлогом того, что высадка деревьев и благоустройство возможно только в теплое время.

Андрей Захарченко подтвердил, что команда проектировщиков государственного института «Татинвестгражданпроект» еще только сейчас завершает проект выноса инженерных коммуникаций в зоне строительства второй линии. Фото Олега Тихонова



На подступах ко второй ветке

После этих многократных переносов сроков окончания работ на «Дубравной» к строительству второй ветки подземки невольно относишься скептически. Тем не менее после блестящей ее презентации, устроенной ГИСУ сразу после приезда в Казань президента РФ Владимира Путина, у казанцев снова появилась надежда, что свет в конце тоннеля второй линии казанского метро есть. Тогда представитель заказчика — замруководителя ГИСУ Андрей Захарченко ясно дал понять журналистам, что этой весной начнутся тоннелепроходческие работы по маршруту вдоль спальных микрорайонов «Азино». «Сейчас у нас начинаются подготовительные работы по станции метро «Сахарова». Они продлятся от полугода до года. Тоннелепроходческие работы начнутся в конце весны — начале лета этого года. Возможно, что когда «Дубравная» будет сдаваться, мы в тот же период сможем начать строительство станции «Сахарова», — рассказывал он журналистам, не посвященным в тонкости строительства.

Заказчики строительства метро — Минстрой РТ и ГИСУ РТ — находятся в ожидании первой документации для открытия стройки второй линии.



«В ближайшее время проект будет передан на госэкспертизу», — сообщил Андрей Захарченко. Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, какую смету расходов закладывают для переноса коммуникаций, Андрей Анатольевич затруднился назвать точную цифру. И не потому, что скрывает, а от неуверенности в том, что предполагаемая сумма подтвердится после выхода проектов от экспертов. «Ну надо же сначала определить и зафиксировать стоимость. Экспертиза сначала должна подтвердить решения проектировщиков, потом будет известна сумма», — осторожно сказал он. По его интонации чувствовалось, что ГИСУ опасается, что проект не сможет пройти госэкспертизу с первого захода. Возможно, его придется переделывать, а значит, и менять смету расходов. Согласно законодательству, сроки проведения государственной экспертизы составляют 45—60 дней. Получается, что при благоприятном исходе ГИСУ получит проект выноса сетей не раньше июня-июля.

Осенью 2015 года был размещен тендер на проектирование первого участка второй линии метро с первоначальной стоимостью 642 млн рублей. Фото Олега Тихонова



Напомним, что ГИСУ объявило тендер на вынос сетей под вторую линию год назад — в апреле 2017 года. Из заявочной документации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что инженерные сети необходимо убрать по маршруту от станции «Фучика» до станции «Сахарова», а затем провести благоустройство этой территории. Стартовая цена контракта составила 56,7 млн рублей. Победителем тендера в мае этого года было признано ГУП «Татинвестгражданпроект», подтвердил замглавы ГИСУ. По условиям контракта, работы должны быть выполнены за 5 месяцев, уточнил он. Но как видно, исполнение госконтракта растянулось на гораздо более длительный срок.

Осенью 2015 года был размещен тендер на проектирование первого участка второй линии метро с первоначальной стоимостью 642 млн рублей. Согласно техническому заданию, первый участок второй линии казанского метро будет состоять из трех перегонов и четырех станций: «Сахарова», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Фучика». «Он в разработке», — уточнил замруководителя ГИСУ. «А если нет проекта и сметы, то как можно привлекать деньги из федерального и даже местного бюджета. Это сказки по белого бычка», — удивляются специалисты. Они отмечают, что недавно Нижнему Новгороду удалось получить свыше 600 млн рублей на достройку пятнадцатой по счету станции метро, но только потому, что проект был в полной готовности. Кстати, его готовили казанские проектировщики, перешедшие после банкротства «Казгражданпроекта» в строительный холдинг «Управление строительства 620», который взял «под ключ» нижегородскую подземку.

P.S. После выхода публикации ситуацию прокомментировал представитель института «Татинвестгражданпроект»:

«Проектирование метрополитена — технически сложный вид работ, сопряженный с рядом факторов: гидрогеологическая ситуация, существующие инженерные системы, перспективы развития городской и транспортной инфраструктуры и многое другое.



В рамках разработки генплана Казани возник ряд вопросов по Второй линии метро, что потребовало дополнительной проработки и обусловило паузу в проектировании. Несколько раз менялось месторасположение станции «Сахарова», что сопровождалось неоднократным внесением корректировок в проектную документацию. В процессе работы возникло требование проектирования конфигурации сходов станции с учетом перспективного расширения проезжей части ул. Фучика в районе станций «10-й микрорайон» и «Ул. Ломжинская», как следствие — дополнительный временной ресурс на разработку новых вводных.

Расположение существующих инженерных коммуникаций поставило под вопрос возможность строительства метрополитена на отрезке между станцией «10-й микрорайон» и «Ул. Ломжинская». ГУП «Татинвестгражданпроект» вышло с предложением по техническим условиям для выполнения мероприятий по локальному переносу сетей, что позволило продолжить проектные работы.

В процессе посадки станции «Сахарова» найдены оптимальные решения, которые позволили значительно сократить объем выносимых инженерных коммуникаций, учесть плотность пассажирского потока и логистику транспортной развязки.

В настоящий момент есть понимание по всем сложным вопросам проекта, работы выполняются согласно плану-графику».