Дом.РФ продает под Казанью землю для потенциальных застройщиков ИЖС

На торги выставили 9 гектаров в Лаишевском районе, где хотели построить центр наркоконтроля

Фото: коллаж "Реального времени"

Первый в этом году аукцион по продаже госимущества в Татарстане объявил единый оператор льготных программам в жилищной сфере. АО «Дом.РФ» продает за 126,5 млн рублей федеральную собственность в Лаишевском районе вблизи Сокуров: 8,9 га земли со зданиями, в том числе недостроенными. Когда-то здесь планировали создать учебно-тренировочный центр Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), но проект не реализовали. Подробнее о том, кого привлечет этот лот и какие подводные камни могут ждать покупателя, — в материале «Реального времени».

«Ценник адекватный, как раз для аукциона»

Продаваемый участок находится на живописном берегу Меши в селе Обухово Лаишевского района. Рядом пролегает трасса Р-239 Казань — Оренбург, достраивают объездную дорогу вокруг Сокуров. Все эти факторы привлекут многих инвесторов на этом перспективном для Казани направлении, считают участники рынка недвижимости.

Земля по ул. Верхняя Набережная, 1 общей площадью 8,9 га не пустует. Вместе с ней Дом.РФ выставил на торги 13 объектов недвижимости, включая недостроенные. Их общая площадь 5,4 тыс. кв.м, протяженность 6,4 тыс. метров, площадь застройки 1 114 кв. м, высота 20 метров.

Продаваемый участок находится на живописном берегу Меши в селе Обухово Лаишевского района. скриншот документации торгов

Все это имущество в федеральной собственности и продается единым лотом, начальная цена — 126,5 млн рублей. В эту сумму входит стоимость участка (116,7 млн рублей) и цена объектов недвижимости, самые дорогие из которых нежилое здание за 2 млн и сеть водопровода за 5,1 млн рублей. Получается, стоимость самой земли стартует от 131 тысячи рублей за сотку.

— Ценник адекватный, как раз для аукциона, дальше стоимость на повышение будет идти. Думаю, больше всего этот участок под ИЖС подходит. Можно сделать поселок закрытого типа или комьюнити-поселок. Земля в Обухово ценится для жизни, а здесь территория уже огороженная, вода рядом, сам по себе участок интересный, ровной формы. Его можно хорошо нарезать и организовать небольшой коттеджный поселок, — полагает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

В составе имущества также двухэтажный служебный дом, одноэтажное нежилое здание и восемь объектов незавершенного строительства, включая объекты инженерной инфраструктуры. Это водонапорная башня, линия электропередач, резервуар противопожарного запаса воды, система газоподачи УТЦ в поселок Обухово и сеть водовода. Продавец отмечает, что сети не функционируют, подключение сторонних потребителей отсутствует. Имущество не используется, инженерные коммуникации не обслуживаются.

В составе имущества также двухэтажный служебный дом, одноэтажное нежилое здание и восемь объектов незавершенного строительства. скриншот документации торгов

Нереализованный проект службы нарконтроля

Участок в Обухово в категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: под строительство учебно-тренировочного центра. В Сети можно найти закупку 2010 года, заказчиком которой выступило татарстанское управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. Конкурс был объявлен на проектирование строительства учебно-тренировочного центра Управления ФСКН по РТ в поселке Обухово Лаишевского района (тендер №1148813).

Но судя по всему, проект так и не был реализован. Саму ФСКН упразднили в 2016 году, а через год ликвидировали татарстанское управление службы. Сейчас на этом земельном участке с учетом близости к аэропорту действует ряд ограничений: запрещается размещать опасные производственные объекты, работа которых может повлиять на безопасность полетов, а также нельзя создавать объекты, которые будут способствовать привлечению и массовому скоплению птиц.

Но судя по всему, проект так и не был реализован. Саму ФСКН упразднили в 2016 году, а через год ликвидировали татарстанское управление службы. скриншот документации торгов

С севера и востока участок окружает индивидуальная жилая застройка, с юга — лишь одна линия домов ИЖС и река Меша, с запада — незастроенная территория. Территория по периметру огорожена заборами, местные объекты недвижимости, по словам продавца, находятся «преимущественно в неудовлетворительном состоянии, не функционируют», а имущество «не используется».

Торги по продаже участка пройдут 25 апреля, заявки на участие принимаются до 21 числа. Начальная цена аукциона — 126 529 001 рубль, шаг — 1 266 000 (1%).

«Интересантов в данной локации будет огромное количество»

Сведения о поступлении заявок на участие в торгах пока не опубликованы. Но, как сообщили «Реальному времени» в службе реализации земли и объектов Дом.РФ, к участку в Лаишевском районе уже многие проявляют интерес.

— Имея контакты с районной ПИЗО, при правильном юридическом сопровождении поменять ВРИ (вид разрешенного использования) земли на ИЖС будет несложно. По коммуникациям там все рядом, тянуть не надо. Вопрос только какой будет конечная стоимость участка. На этом направлении огромное количество инвесторов, которые вкладываются в землю и переводят ее в ИЖС. Интересантов в данной локации будет огромное количество, — убежден Рустем Сафин.

С севера и востока участок окружает индивидуальная жилая застройка, с юга — лишь одна линия домов ИЖС и река Меша, с запада — незастроенная территория. скриншот документации торгов

У оператора госпрограмм это первый в Татарстане аукцион по продаже федеральной собственности в этом году. Четыре предыдущих были в 2021, 2023 и летом 2024 года — по реализации земли Университетского городка КФУ в Советском районе Казани.

— Эта земля мне знакома, проезжал там и бывал в свое время. Если новый собственник сможет организовать перевод под ИЖС, конечно, это будет интересный участок для застройки коттеджного поселка. Во-первых, он близок к реке — это практически вторая линия от Меши. Во-вторых, рядом основная дорога, никуда далеко заезжать не надо. Что касается зданий и недостроенных объектов, здесь уже вопрос: будут они мешать или их, наоборот, можно будет переформатировать, — считает вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

К примеру, из существующего здания со спортзалом можно сделать спортивный клуб. Тем более в округе много различных коттеджных поселков и сама деревня Обухово. «Поэтому интерес к объекту есть. По ценовой политике пока не могу точно сказать — рынок покажет, насколько это востребованное предложение. Но перспективы интересные, почему бы нет?» — добавил собеседник издания.

— Место живописное. Лес, река или озеро — это очень привлекательные условия для покупателей загородной недвижимости. Здесь действительно можно закрытое комьюнити сделать, что мы и делаем в своих коттеджных поселках. Цена, на первый взгляд, мне кажется адекватной. Но землю еще предстоит перевести в ИЖС, а это сейчас не так легко и просто. Кроме того, из-за близости Меши весной там многие участки подтапливает. В том году Сокуры, Обухово, Зимнюю Горку, Габишево — все эти поселки топило, люди на лодках по улицам плавали, — указал застройщик ИЖС, владелец компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов.

Тем не менее все эти вопросы, по мнению участников рынка, вполне решаемые. С запуском объездной дороги в Сокурах локация станет еще популярней, поскольку скорость автомобильного трафика вырастет и Казань для жителей окрестностей станет ближе.