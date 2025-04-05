Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Моисеева

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на 103-м году жизни скончалась Анна Ивановна Моисеева — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Заинского района Республики Татарстан.

Анна Ивановна (в девичестве Мачтакова) родилась 15 февраля 1923 года в поселке Подгорный, который на тот момент входил в состав Челнинского кантона ТАССР.

В период Великой Отечественной войны, с июля 1942 года по сентябрь 1945 года, она проходила службу младшей медицинской сестрой в 473-м полевом передвижном хирургическом госпитале 61-й армии. Ее боевой путь пролегал от Москвы до Берлина.

За проявленное мужество и самоотверженный труд на фронте Анна Ивановна была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», а также двумя орденами Отечественной войны II степени. Лично Маршал Советского Союза Георгий Жуков выразил ей благодарность за военную службу.

Матвей Гавриков