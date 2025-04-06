В Казани на улице Тэцевской произошел пожар на заводе многоцелевой тары
Утром на улице Тэцевской в Казани произошел пожар на заводе многоцелевой тары. Огнем охватило цех металлообработки, где используются станки с ЧПУ. По информации ГУ МЧС России по Татарстану, площадь возгорания составила 680 квадратных метров.
Пожарные прибыли на место и оценили ситуацию как пожар №2 по рангу. С помощью усилий Казанского гарнизона, огонь был локализован к 10:44. Открытое горение удалось ликвидировать уже к 11:04.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня на смежные помещения завода и тем самым минимизировать ущерб. На данный момент причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших или погибших нет.
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